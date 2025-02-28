Мэр Новосибирска Кудрявцев намерен поддерживать развитие индустриальных парков

Posted 28 февраля, 10:37
Published 28 февраля, 10:37
Modified 28 февраля, 10:39
Updated 28 февраля, 10:39
Продукция местных предприятий способна успешно конкурировать не только на российском рынке, но и на международной арене. Муниципалитет, в свою очередь, стремится создавать все необходимые условия для их функционирования.
«Индустриальный парк „Новосиб“ — яркий пример того, как удалось сохранить производственную площадку. Многие заводы, которые располагались на левом берегу, прекратили существование. Индустриальный парк, возникший на их месте, помог возродить производство. Сейчас это огромная структура, включающая более 150 организаций и 3 500 сотрудников», — подчеркнул мэр Максим Кудрявцев.
По мнению мэра, индустриальные парки — важный инструмент для технологического суверенитета. Компания ООО «Координата», специализирующаяся на выпуске оборудования для фармацевтики, практически полностью перешла на использование российских технологий.