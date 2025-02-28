Мэрия Новосибирска подала иск к строительной компании на земли Заельцовского района

Posted 28 февраля, 14:53
Published 28 февраля, 14:53
Modified 28 февраля, 14:55
Updated 28 февраля, 14:55
Мэрия воспрепятствовала строительству жилых домов на территории парка «Заельцовский бор». В 2023 году парк был включен в перечень особо охраняемых территорий.
В исковом заявлении у застройщика требуют отозвать право собственности на земли в Заельцовском районе, где расположены незавершенные жилые дома. Муниципалитет настаивает на том, что строительство на территории особо охраняемого объекта ограничено.
На момент решения статуса земель строительная компания оказалась не в состоянии вести полноценную деятельность. Ранее застройщик также обратился в суд с исковым заявлением. Компания потребовала компенсацию расходов в 2 миллиона за причиненные убытки.
Ранее Минтранс подал иск на сумму в 100 миллионов рублей к строителю четвертого моста в Новосибирске.