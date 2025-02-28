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Posted 28 февраля, 14:53

Published 28 февраля, 14:53

Modified 28 февраля, 14:55

Updated 28 февраля, 14:55

Суд рассмотрит иск к застройщику

Мэрия Новосибирска подала иск к строительной компании на земли Заельцовского района

28 февраля 2025, 14:53
Фото: 1MI. Суд рассмотрит иск к застройщику
28 февраля мэрия Новосибирска обратилась в суд с иском к застройщику.

Мэрия воспрепятствовала строительству жилых домов на территории парка «Заельцовский бор». В 2023 году парк был включен в перечень особо охраняемых территорий.

В исковом заявлении у застройщика требуют отозвать право собственности на земли в Заельцовском районе, где расположены незавершенные жилые дома. Муниципалитет настаивает на том, что строительство на территории особо охраняемого объекта ограничено.

На момент решения статуса земель строительная компания оказалась не в состоянии вести полноценную деятельность. Ранее застройщик также обратился в суд с исковым заявлением. Компания потребовала компенсацию расходов в 2 миллиона за причиненные убытки.

Ранее Минтранс подал иск на сумму в 100 миллионов рублей к строителю четвертого моста в Новосибирске.

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