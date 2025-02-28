Новосибирский Минтранс требует со строителей четвертого моста 100 млн рублей

Региональное министерство транспорта подало иск в Арбитражный суд к компании «Сибирская концессионная» (входит в ГК «ВИС») с требованием взыскать 100 млн руб. за нарушение условий контракта на возведение Центрального моста через Обь. Слушание назначено на 28 марта 2025 года.