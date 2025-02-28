Новосибирский Минтранс требует со строителей четвертого моста 100 млн рублей

Posted 28 февраля, 04:24
Published 28 февраля, 04:24
Modified 28 февраля, 04:26
Updated 28 февраля, 04:26
Региональное министерство транспорта подало иск в Арбитражный суд к компании «Сибирская концессионная» (входит в ГК «ВИС») с требованием взыскать 100 млн руб. за нарушение условий контракта на возведение Центрального моста через Обь. Слушание назначено на 28 марта 2025 года.
Проект, изначально планировавшийся к сдаче в 2022 году, столкнулся с чередой переносов. Губернатор Андрей Травников ранее указывал, что для завершения объекта необходимо возобновить федеральное финансирование, замороженное из-за отсутствия согласований.
Несмотря на судебные тяжбы, работы на участке продолжаются. Минтранс настаивает, что подрядчик нарушил: график поставки материалов; требования к качеству работ; обязательства по трудоустройству местных специалистов (30% рабочих привлечены из других регионов).
В случае удовлетворения иска сумма в 100 млн рублей покроет штрафы за просрочку и затраты на устранение дефектов. Ранее правительство Новосибирской области требовало со строителей 4 моста 73 млн рублей.