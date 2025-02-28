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Posted 28 февраля, 04:24

Published 28 февраля, 04:24

Modified 28 февраля, 04:26

Updated 28 февраля, 04:26

Судебные тяжбы продолжаются

Новосибирский Минтранс требует со строителей четвертого моста 100 млн рублей

28 февраля 2025, 04:24
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Судебные тяжбы продолжаются
В Новосибирске Минтранс требует 100 млн руб. от подрядчика за срыв сроков возведения четвертого моста, о чем говорят данные Арбитражного суда.

Региональное министерство транспорта подало иск в Арбитражный суд к компании «Сибирская концессионная» (входит в ГК «ВИС») с требованием взыскать 100 млн руб. за нарушение условий контракта на возведение Центрального моста через Обь. Слушание назначено на 28 марта 2025 года.

Проект, изначально планировавшийся к сдаче в 2022 году, столкнулся с чередой переносов. Губернатор Андрей Травников ранее указывал, что для завершения объекта необходимо возобновить федеральное финансирование, замороженное из-за отсутствия согласований.

Несмотря на судебные тяжбы, работы на участке продолжаются. Минтранс настаивает, что подрядчик нарушил: график поставки материалов; требования к качеству работ; обязательства по трудоустройству местных специалистов (30% рабочих привлечены из других регионов).

В случае удовлетворения иска сумма в 100 млн рублей покроет штрафы за просрочку и затраты на устранение дефектов. Ранее правительство Новосибирской области требовало со строителей 4 моста 73 млн рублей.

В Новосибирске суд отклонил продление сроков строительства четвертого моста
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Строительство#Арбитражный суд#Мост#4 мост
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