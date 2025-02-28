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Posted 28 февраля, 12:56

Published 28 февраля, 12:56

Modified 28 февраля, 12:58

Updated 28 февраля, 12:58

Суд заочно арестовал фигуранта

Новосибирский суд заочно арестовал отца за похищение сына

28 февраля 2025, 12:56
Фото: 1MI. Суд заочно арестовал фигуранта
Суд в Новосибирске заочно арестовал мужчину, обвиняемого в похищении ребенка у матери.

28 февраля стало известно решение суда о заочном аресте гражданина Австралии, обвиняемого в похищении 6-летнего сына у своей бывшей супруги, проживающей в Новосибирске.

Ранее сотрудники правоохранительных органов заподозрили, что на данный момент подозреваемый предположительно может скрываться с ребенком на Алтае.

Напомним, инцидент с похищением ребёнка произошел 16 февраля в Новосибирске. Мать мальчика обвинила экс-супруга в намерении отобрать у нее детей и вывезти их заграницу. По словам женщины, на нее, ее нынешнего спутника и детей напала группа людей, которые также попытались похитить маленькую дочь.

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