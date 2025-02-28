Новосибирский суд заочно арестовал отца за похищение сына

Напомним, инцидент с похищением ребёнка произошел 16 февраля в Новосибирске. Мать мальчика обвинила экс-супруга в намерении отобрать у нее детей и вывезти их заграницу. По словам женщины, на нее, ее нынешнего спутника и детей напала группа людей, которые также попытались похитить маленькую дочь.