Новосибирскую модель нашли без сознания в апартаментах в Китае

Posted 28 февраля, 15:22
Published 28 февраля, 15:22
Modified 28 февраля, 15:24
Updated 28 февраля, 15:24
20-летняя девушка из Новосибирска прибыла в Китай неделю назад и проживала в предоставленных апартаментах с другими моделями. Утром 25 февраля ее обнаружили без сознания и немедленно доставили в больницу.
Оказалось, что у девушки случился разрыв аневризмы. Ранее ни она, ни ее семья не знали о врожденной патологии. По словам родных, после переезда заграницу девушка жаловалась на частые мигрени, но других симптомов не было.
На данный момент модель находится в реанимации без сознания. Мать девушки собирается вылетать к ней. Транспортировать сибирячку в Россию не представляется возможным.
Семья девушки столкнулась со значительными финансовыми трудностями: родные заплатили уже порядка 15 тысяч долларов за ее лечение, но требуется еще около 20 тысяч долларов за реанимацию.
Свой первый международный контракт красавица заключила 2 года назад. С тех пор она уже успела поработать в нескольких странах. На 25 февраля в Пекине у неё было назначено 5 кастингов.
Ранее в Новосибирске суд заочно арестовал отца за похищение сына.