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Posted 28 февраля, 15:22

Published 28 февраля, 15:22

Modified 28 февраля, 15:24

Updated 28 февраля, 15:24

Новосибирская модель

Новосибирскую модель нашли без сознания в апартаментах в Китае

28 февраля 2025, 15:22
Фото: Соцсети. Новосибирская модель
Сибирячка приехала на кастинг заграницу, но столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем и попала в отделение реанимации.

20-летняя девушка из Новосибирска прибыла в Китай неделю назад и проживала в предоставленных апартаментах с другими моделями. Утром 25 февраля ее обнаружили без сознания и немедленно доставили в больницу.

Оказалось, что у девушки случился разрыв аневризмы. Ранее ни она, ни ее семья не знали о врожденной патологии. По словам родных, после переезда заграницу девушка жаловалась на частые мигрени, но других симптомов не было.

На данный момент модель находится в реанимации без сознания. Мать девушки собирается вылетать к ней. Транспортировать сибирячку в Россию не представляется возможным.

Семья девушки столкнулась со значительными финансовыми трудностями: родные заплатили уже порядка 15 тысяч долларов за ее лечение, но требуется еще около 20 тысяч долларов за реанимацию.

Свой первый международный контракт красавица заключила 2 года назад. С тех пор она уже успела поработать в нескольких странах. На 25 февраля в Пекине у неё было назначено 5 кастингов.

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