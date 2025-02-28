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Posted 28 февраля, 17:39

Published 28 февраля, 17:39

Modified 28 февраля, 17:41

Updated 28 февраля, 17:41

Что купить в новом сезоне

«Папина кожанка, мамино платье»: стилисты раскрыли главные тренды весны 2025

28 февраля 2025, 17:39
Фото: 1MI. Что купить в новом сезоне
В новом сезоне дизайнеры предлагают неожиданный подход к созданию уникальных образов из полупрозрачных тканей, сочетания фактур и яркого макияжа.

Ткани

Дизайнеры советуют присмотреться к изделиям из полупрозрачных тканей таких как шифон, органза, кружево, прозрачный шелк.

«Деликатные ткани создают свежие образы, создавая эффект дымки, облаков, тумана или, наоборот, мокрой ткани», — делится модный эксперт Василиса Гамалея-Гусарова.

В 2025 расцвет получит спорт-шик: девушкам рекомендуется попробовать сочетание спортивных и элегантных вещей, например длинной юбки с оверсайз футболкой и кедами.

Прозрачные ткани
Прозрачные ткани
Прозрачные ткани. Фото: Соцсети

Топы

Летом модницы будут носить укороченные топы из различных материалов. Стилисты предлагают поиграть с текстурами и присмотреться не только к привычным моделям из синтетики и трикотажа, но также к более необычному верху: вязаному, кожаному, в бельевом стиле.

Топ вязаной фактуры
Кожаный топ
Топ в бельевом стиле
Топ вязаной фактуры. Фото: Соцсети

Эклектика

Образы в стиле ретро будут актуальны, однако подходить к их созданию стоит крайне внимательно и разбавлять лук современными элементами и акцентным макияжем:

«Папина кожанка, мамино вечернее платье, современная сумочка и тонкие лодочки, чтобы все равно оставаться в контексте времени», — советует стилист Анастасия Соломеина.

Ранее профессиональный визажист раскрыла секреты создания трендового макияжа 2025.

Ретро-образ
Ретро-образ. Фото: Соцсети
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