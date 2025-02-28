«Папина кожанка, мамино платье»: стилисты раскрыли главные тренды весны 2025

Posted 28 февраля, 17:39
Published 28 февраля, 17:39
Modified 28 февраля, 17:41
Updated 28 февраля, 17:41
Дизайнеры советуют присмотреться к изделиям из полупрозрачных тканей таких как шифон, органза, кружево, прозрачный шелк.
«Деликатные ткани создают свежие образы, создавая эффект дымки, облаков, тумана или, наоборот, мокрой ткани», — делится модный эксперт Василиса Гамалея-Гусарова.
В 2025 расцвет получит спорт-шик: девушкам рекомендуется попробовать сочетание спортивных и элегантных вещей, например длинной юбки с оверсайз футболкой и кедами.
Летом модницы будут носить укороченные топы из различных материалов. Стилисты предлагают поиграть с текстурами и присмотреться не только к привычным моделям из синтетики и трикотажа, но также к более необычному верху: вязаному, кожаному, в бельевом стиле.
Образы в стиле ретро будут актуальны, однако подходить к их созданию стоит крайне внимательно и разбавлять лук современными элементами и акцентным макияжем:
«Папина кожанка, мамино вечернее платье, современная сумочка и тонкие лодочки, чтобы все равно оставаться в контексте времени», — советует стилист Анастасия Соломеина.
Ранее профессиональный визажист раскрыла секреты создания трендового макияжа 2025.