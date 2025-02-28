Парень сделал девушке предложение на концерте МакSим — ответ был неоднозначным

Posted 28 февраля, 02:48
Published 28 февраля, 02:48
Modified 28 февраля, 02:50
Updated 28 февраля, 02:50
Этот день решила запечатлеть в своей памяти молодая пара. В середине выступления к певице на сцену подошел парень по имени Никита. Он позвал на сцену свою девушку.
Спутница не понимала, что происходит. Новосибирец произнес речь, встал на одно колено и предложил выйти за него замуж. Девушка растерялась и сначала как-то неоднозначно ответила на вопрос. Через несколько секунд после этого сибирячка согласилась, произнеся четкое «Да!». Зрители аплодировали и свистели в поддержку влюбленных.