atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 28 февраля, 02:48

Published 28 февраля, 02:48

Modified 28 февраля, 02:50

Updated 28 февраля, 02:50

Девушка дала добро

Парень сделал девушке предложение на концерте МакSим — ответ был неоднозначным

28 февраля 2025, 02:48
Фото: Эмилия Губарева. atas.info. Девушка дала добро

В Новосибирске парень сделал девушке предложение на концерте МакSим

В Новосибирске парень предложил выйти девушке замуж на концерте популярной певицы: появилось видео.

В Новосибирске прошел концерт певицы МакSим, известной по песням «Знаешь ли ты»; «Трудный возраст»; «Мой рай». На выступление пришли сотни слушателей.

Этот день решила запечатлеть в своей памяти молодая пара. В середине выступления к певице на сцену подошел парень по имени Никита. Он позвал на сцену свою девушку.

Спутница не понимала, что происходит. Новосибирец произнес речь, встал на одно колено и предложил выйти за него замуж. Девушка растерялась и сначала как-то неоднозначно ответила на вопрос. Через несколько секунд после этого сибирячка согласилась, произнеся четкое «Да!». Зрители аплодировали и свистели в поддержку влюбленных.

Видео: «Локомотив Арена».

В Новосибирске продают автографы Шамана и Мизулиной за 10 тысяч рублей после концерта.

В Новосибирске прорвало трубу в Ленинском районе — вода заливает дорогу
Узнать подробнее
Читайте также:
Прогноз погоды в Новосибирске на май: от прохлады к весеннему теплуВ Новосибирске без тепла остались жители Октябрьского районаВ Новосибирске прорвало трубу в Ленинском районе — вода заливает дорогу
#Эмилия Губарева#Видео#Новосибирск#Семья#Любовь#Концерт#Предложение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика