Под Новосибирском «Россети» подключили к электросетям крупный промышленный комплекс

Posted 28 февраля, 10:43
Published 28 февраля, 10:43
Modified 28 февраля, 10:45
Updated 28 февраля, 10:45
В рамках проекта подключены два завода компании DoorHan, крупнейшего российского производителя ограждающих конструкций. Совокупная площадь промышленных объектов составила 30 тысяч квадратных метров. Для подачи электроэнергии к предприятиям энергетики установили современные линейные ячейки 10 кВ на подстанциях «Животновод» и «Юрьевская» (110 кВ), а также внедрили современные системы учета энергопотребления. Благодаря этому общая мощность, выделенная на нужды новых производств, достигла почти 10 МВт.
Новосибирский завод играет стратегическую роль в деятельности концерна DoorHan, который объединяет более 30 предприятий по всей стране. Производственные мощности новых объектов рассчитаны на выпуск 22 тысяч ворот различных типов, более 1,3 миллиона погонных метров ограждений, а также 38 тысяч тонн минераловатного полотна ежегодно.
Запуск новой энергетической инфраструктуры позволит не только обеспечить текущее функционирование заводов, но и создаст условия для их дальнейшего роста и модернизации. Кроме того, развитие промышленного сектора положительно скажется на экономике региона, в том числе за счёт создания новых рабочих мест. «Россети Новосибирск» вносят весомый вклад в реализацию подобных проектов, способствуя динамичному развитию Новосибирской агломерации.