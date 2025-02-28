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Posted 28 февраля, 10:43

Published 28 февраля, 10:43

Modified 28 февраля, 10:45

Updated 28 февраля, 10:45

Предприятие DoorHan

Под Новосибирском «Россети» подключили к электросетям крупный промышленный комплекс

28 февраля 2025, 10:43
Фото: «Россети Новосибирск». Предприятие DoorHan
Специалисты компании «Россети Новосибирск» успешно завершили комплекс работ по обеспечению электроэнергией нового промышленного комплекса в Криводановском районе Новосибирской области.

В рамках проекта подключены два завода компании DoorHan, крупнейшего российского производителя ограждающих конструкций. Совокупная площадь промышленных объектов составила 30 тысяч квадратных метров. Для подачи электроэнергии к предприятиям энергетики установили современные линейные ячейки 10 кВ на подстанциях «Животновод» и «Юрьевская» (110 кВ), а также внедрили современные системы учета энергопотребления. Благодаря этому общая мощность, выделенная на нужды новых производств, достигла почти 10 МВт.

Новосибирский завод играет стратегическую роль в деятельности концерна DoorHan, который объединяет более 30 предприятий по всей стране. Производственные мощности новых объектов рассчитаны на выпуск 22 тысяч ворот различных типов, более 1,3 миллиона погонных метров ограждений, а также 38 тысяч тонн минераловатного полотна ежегодно.

Завод DoorHan
Завод DoorHan. Фото: «Россети Новосибирск»

Запуск новой энергетической инфраструктуры позволит не только обеспечить текущее функционирование заводов, но и создаст условия для их дальнейшего роста и модернизации. Кроме того, развитие промышленного сектора положительно скажется на экономике региона, в том числе за счёт создания новых рабочих мест. «Россети Новосибирск» вносят весомый вклад в реализацию подобных проектов, способствуя динамичному развитию Новосибирской агломерации.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Модернизация#Электросети#Россети#Рабочие места
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