Под Новосибирском «Россети» подключили к электросетям крупный промышленный комплекс

Запуск новой энергетической инфраструктуры позволит не только обеспечить текущее функционирование заводов, но и создаст условия для их дальнейшего роста и модернизации. Кроме того, развитие промышленного сектора положительно скажется на экономике региона, в том числе за счёт создания новых рабочих мест. «Россети Новосибирск» вносят весомый вклад в реализацию подобных проектов, способствуя динамичному развитию Новосибирской агломерации.