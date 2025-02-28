Попадут не все: объявлены новые правила приема школьников в 10 класс

С 2025 года в некоторых регионах России начнут действовать новые правила при приеме учеников в старшие классы. Теперь для того, чтобы ученика приняли в 10 класс, необходимо набрать установленный минимум баллов за ОГЭ. Отмечается, что пороговый балл устанавливается местными властями и может варьироваться в зависимости от региона.