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Posted 28 февраля, 12:21

Published 28 февраля, 12:21

Modified 28 февраля, 12:23

Updated 28 февраля, 12:23

Стало известно, кого примут в 10 класс

Попадут не все: объявлены новые правила приема школьников в 10 класс

28 февраля 2025, 12:21
Фото: 1MI. Стало известно, кого примут в 10 класс

В Новосибирской области назвали правила приема школьников в 10 класс

28 февраля Комитет Госдумы по просвещению одобрил законопроект об установлении минимальных баллов ОГЭ для перевода в 10 класс.

С 2025 года в некоторых регионах России начнут действовать новые правила при приеме учеников в старшие классы. Теперь для того, чтобы ученика приняли в 10 класс, необходимо набрать установленный минимум баллов за ОГЭ. Отмечается, что пороговый балл устанавливается местными властями и может варьироваться в зависимости от региона.

При этом учащиеся, не набравшие установленный минимум, смогут поступить на СПО или в колледжи с преимуществом в конкурсном отборе на бюджетные места.

Новосибирская область не вошла в число регионов, включенных в эксперимент. Однако Роспотребнадзор опубликовал минимальное количество баллов ГИА в 9 классе. Для того, чтобы получить аттестат, необходимо набрать количество баллов, соответствующее оценке «3». Оценке «удовлетворительно» соответствуют следующие первичные баллы: 15 баллов по русскому языку и 8 баллов по математике. Минимальное количество баллов варьируется в зависимости от выбранных дополнительных предметов.

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