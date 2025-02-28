Попадут не все: объявлены новые правила приема школьников в 10 класс

Posted 28 февраля, 12:21
Published 28 февраля, 12:21
Modified 28 февраля, 12:23
Updated 28 февраля, 12:23
С 2025 года в некоторых регионах России начнут действовать новые правила при приеме учеников в старшие классы. Теперь для того, чтобы ученика приняли в 10 класс, необходимо набрать установленный минимум баллов за ОГЭ. Отмечается, что пороговый балл устанавливается местными властями и может варьироваться в зависимости от региона.
При этом учащиеся, не набравшие установленный минимум, смогут поступить на СПО или в колледжи с преимуществом в конкурсном отборе на бюджетные места.
Новосибирская область не вошла в число регионов, включенных в эксперимент. Однако Роспотребнадзор опубликовал минимальное количество баллов ГИА в 9 классе. Для того, чтобы получить аттестат, необходимо набрать количество баллов, соответствующее оценке «3». Оценке «удовлетворительно» соответствуют следующие первичные баллы: 15 баллов по русскому языку и 8 баллов по математике. Минимальное количество баллов варьируется в зависимости от выбранных дополнительных предметов.
Ранее в Новосибирске начали борьбу с бездомными собаками на территории школы.