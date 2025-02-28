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Posted 28 февраля, 07:23

Published 28 февраля, 07:23

Modified 28 февраля, 07:25

Updated 28 февраля, 07:25

Представители крупного тайского застройщика посетят Новосибирск

Представители крупного тайского застройщика посетят Новосибирск

28 февраля 2025, 07:23
Фото: freepik.com.
Недвижимость Таиланда привлекает все больше внимания российских инвесторов из разных регионов. Растет интерес к ней и со стороны жителей Новосибирска. А благодаря тому, что Россия и Юго-Восточная Азия сегодня активно укрепляют деловые отношения, доверие частных инвесторов к Таиланду усиливается.

Еще один шаг в направлении развития этих взаимоотношений — визит представителей крупного тайского застройщика в Новосибирск с новыми проектами.

В 2024 году, по оценкам аналитиков компании Tranio, Таиланд стал самым популярным направлением для покупки зарубежной недвижимости — на него пришлось больше всего заявок, спрос вырос на 38%. Более того, в начале 2024 года россияне поставили рекорд по покупкам недвижимости в Таиланде — за 1 квартал приобрели около 10 тыс. объектов. У новосибирцев тоже растет интерес к недвижимости в Таиланде — в июне–августе 2024 года каждая третья заявка на зарубежную недвижимость касалась Таиланда.

«Чтобы выгодно инвестировать, нужно понимать рынок. Поэтому мы и приехали в Новосибирск — поговорить с инвесторами о трендах в зарубежной недвижимости и обсудить особенности новых объектов», — рассказал Леонид Устинов, представитель тайской девелоперской компании Siamese Asset в России и СНГ.

Таиланд давно привлекает жителей Сибири — и как курорт, и как место для зимовки, и как инвестиционное направление. Сейчас она становится еще более востребованной в условиях активного укрепления деловых связей между Таиландом и Россией, в частности, благодаря партнерству в БРИКС, усилению экспортного сотрудничества Новосибирской области и Юго-Восточной Азии.

Таиланд вызывает интерес у новосибирских инвесторов благодаря развивающейся экономике, которую поддерживает почти полностью восстановившийся после пандемии туристический сектор. За 2024 год в страну въехали более 35 млн туристов, и власти предпринимают множество инициатив, чтобы в следующем году довести этот показатель до 40 млн. Помимо туризма Таиланд делает упор на электронику, автомобилестроение.

Порог входа при покупке недвижимости в Таиланде ниже, чем в странах Европы, которые раньше были популярны у россиян. Иностранец может оформить жилье в полную собственность, если это кондоминиум. Виллы покупают по договору долгосрочной аренды. В то же время в Таиланде тоже можно легализоваться через такие инвестиции, если купить жилье стоимостью от 10 млн батов (около $296 тыс. по курсу на конец февраля 2025 года).

По мнению экспертов, в сегменте коммерческой недвижимости Таиланда, учитывая большой фокус страны на развитии туризма, самые перспективные объекты находятся в индустрии гостеприимства. Отели Таиланда демонстрируют высокий уровень заполняемости — более 70%, особенно в ключевых локациях, как Паттайя, Пхукет, Бангкок. По данным тайской девелоперской компании Siamese Asset, сегодня на пике популярности находятся кондотели.

В сегменте жилой недвижимости наиболее востребованными остаются объекты на Пхукете, Паттайе и в Бангкоке — ключевых точках притяжения туристов. Поэтому тайские застройщики стараются увеличить объем предложения.

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