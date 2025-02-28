Представители крупного тайского застройщика посетят Новосибирск

Порог входа при покупке недвижимости в Таиланде ниже, чем в странах Европы, которые раньше были популярны у россиян. Иностранец может оформить жилье в полную собственность, если это кондоминиум. Виллы покупают по договору долгосрочной аренды. В то же время в Таиланде тоже можно легализоваться через такие инвестиции, если купить жилье стоимостью от 10 млн батов (около $296 тыс. по курсу на конец февраля 2025 года).