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Posted 28 февраля, 13:43

Published 28 февраля, 13:43

Modified 28 февраля, 14:14

Updated 28 февраля, 14:14

Вакцинация помогает справляться с вирусами

Болезнь больше не страшна: в Новосибирске сформировался коллективный иммунитет

28 февраля 2025, 13:43
Фото: Изображение Midjourney. Вакцинация помогает справляться с вирусами

Заболеваемость в Новосибирской области снижается из-за коллективного иммунитета

В региональном минздраве рассказали о появлении коллективного иммунитета, который помогает сибирякам переносить период инфекционных сезонных респираторных заболеваний.

Как сообщает региональный минздрав, с увеличением числа вакцинированных количество заболевших снижается, так как вирусу сложнее распространятся среди иммунных людей.

Специалисты поясняют, что если в регионе будет привит каждый десятый житель, то вероятность роста заболеваемости близка к 90%, но если прививку поставит хотя бы 9/10, то риск заразиться снижается до 10%.

Однако отмечается, что эффективность прививки зависит от многих факторов, среди которых: возраст пациента, общее состояние здоровья, индивидуальные и генетические особенности организма.

Ранее новосибирцам рассказали о вреде цитрусовых для здоровья.

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