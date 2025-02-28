Болезнь больше не страшна: в Новосибирске сформировался коллективный иммунитет

Posted 28 февраля, 13:43
Published 28 февраля, 13:43
Modified 28 февраля, 14:14
Updated 28 февраля, 14:14
Как сообщает региональный минздрав, с увеличением числа вакцинированных количество заболевших снижается, так как вирусу сложнее распространятся среди иммунных людей.
Специалисты поясняют, что если в регионе будет привит каждый десятый житель, то вероятность роста заболеваемости близка к 90%, но если прививку поставит хотя бы 9/10, то риск заразиться снижается до 10%.
Однако отмечается, что эффективность прививки зависит от многих факторов, среди которых: возраст пациента, общее состояние здоровья, индивидуальные и генетические особенности организма.
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