Прогноз погоды в Новосибирске на май: от прохлады к весеннему теплу

Posted 28 февраля, 02:33
Published 28 февраля, 02:33
Modified 28 февраля, 02:35
Updated 28 февраля, 02:35
Метеорологи представили детальный прогноз для Новосибирска на последний месяц весны. Синоптики обещают постепенное потепление, однако жителям региона стоит подготовиться к переменчивой погоде с дождями и прохладными ночами.
Май 2025 года начнётся с умеренных температур: 1–5 мая: дневные показатели поднимутся от +10 до +14, ночью — от 0 до +4. 6–10 мая: стабильные +14 днём и +4…+5 после захода солнца. Среднесуточная норма ветра в первую декаду — 3 м/с, осадки не прогнозируются.
С 10 по 16 мая ожидается: днём: +16…+17, ночью: +5…+6. Осадки: 2 дождливых дня с общим количеством осадков до 12 мм. Несмотря на потепление, утренние заморозки вероятны до 12 мая — садоводам стоит отложить высадку рассады.
17–27 мая: дневной максимум: +17…+19, ночные значения: +6…+8. Ветер: стабильный северо-восточный, 3–4 м/с. 28–31 мая станут самыми тёплыми: пиковые значения: +20…+21 днём, +10…+14 ночью. Дожди: 4 дня с умеренными осадками (до 25 мм).
30 мая дневная температура достигнет +20 — на 3 выше среднемноголетней нормы для этого периода. В итоге, средняя температура в мае составит +15 (на 1,5 выше климатической нормы). Будет 8 дождливых дней. Прогноз составлен на основе данных Weather.rambler и World-weather с учётом многолетних наблюдений.