Прогноз погоды в Новосибирске на май: от прохлады к весеннему теплу

Май 2025 года начнётся с умеренных температур: 1–5 мая: дневные показатели поднимутся от +10 до +14, ночью — от 0 до +4. 6–10 мая: стабильные +14 днём и +4…+5 после захода солнца. Среднесуточная норма ветра в первую декаду — 3 м/с, осадки не прогнозируются.