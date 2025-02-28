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Posted 28 февраля, 02:33

Published 28 февраля, 02:33

Modified 28 февраля, 02:35

Updated 28 февраля, 02:35

Прогноз погоды

Прогноз погоды в Новосибирске на май: от прохлады к весеннему теплу

28 февраля 2025, 02:33
Фото: Артем Шершнев. 1MI. Прогноз погоды

В Новосибирской области появился прогноз погоды на май

В Новосибирской области стала известна погода на май: прогноз опубликовали сервисы.

Метеорологи представили детальный прогноз для Новосибирска на последний месяц весны. Синоптики обещают постепенное потепление, однако жителям региона стоит подготовиться к переменчивой погоде с дождями и прохладными ночами.

Май 2025 года начнётся с умеренных температур: 1–5 мая: дневные показатели поднимутся от +10 до +14, ночью — от 0 до +4. 6–10 мая: стабильные +14 днём и +4…+5 после захода солнца. Среднесуточная норма ветра в первую декаду — 3 м/с, осадки не прогнозируются.

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С 10 по 16 мая ожидается: днём: +16…+17, ночью: +5…+6. Осадки: 2 дождливых дня с общим количеством осадков до 12 мм. Несмотря на потепление, утренние заморозки вероятны до 12 мая — садоводам стоит отложить высадку рассады.

17–27 мая: дневной максимум: +17…+19, ночные значения: +6…+8. Ветер: стабильный северо-восточный, 3–4 м/с. 28–31 мая станут самыми тёплыми: пиковые значения: +20…+21 днём, +10…+14 ночью. Дожди: 4 дня с умеренными осадками (до 25 мм).

30 мая дневная температура достигнет +20 — на 3 выше среднемноголетней нормы для этого периода. В итоге, средняя температура в мае составит +15 (на 1,5 выше климатической нормы). Будет 8 дождливых дней. Прогноз составлен на основе данных Weather.rambler и World-weather с учётом многолетних наблюдений.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Прогноз#Весна
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