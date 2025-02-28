С 1 марта жизнь автовладельцев не будет прежней: что важно выучить и запомнить

Posted 28 февраля, 11:37
Published 28 февраля, 11:37
Modified 28 февраля, 11:39
Updated 28 февраля, 11:39
С 1 марта 2025 года в России в силу вступят некоторые нововведения, связанные с госрегистрацией транспорта. Жителям Новосибирской области подробнее рассказали об изменениях.
Во-первых, для госрегистрации больше не понадобится полис ОСАГО. Однако управление автомобилем без страховки незаконно.
Далее, в случае угона автомобиль станет проще снять с учета. Для этого больше не потребуется платить транспортный налог. Также появится возможность снять авто с учета с помощью сервиса госуслуг.
А также теперь владельцу могут отказать в регистрации в тот случае, если он не оплатил утилизационный сбор.
Ранее стало известно о серьезном ДТП в Новосибирске на улице Блюхера: в дорожном инциденте пострадал ребенок.