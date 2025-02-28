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Posted 28 февраля, 11:37

Published 28 февраля, 11:37

Modified 28 февраля, 11:39

Updated 28 февраля, 11:39

Правила госрегистрации авто изменятся с марта 2025

С 1 марта жизнь автовладельцев не будет прежней: что важно выучить и запомнить

28 февраля 2025, 11:37
Фото: Изображение Midjourney. Правила госрегистрации авто изменятся с марта 2025

Новосибирским водителям рассказали о новых правилах регистрации автомобилей

С весны 2025 в силу вступают изменения в правилах регистрации автомобилей.

С 1 марта 2025 года в России в силу вступят некоторые нововведения, связанные с госрегистрацией транспорта. Жителям Новосибирской области подробнее рассказали об изменениях.

Во-первых, для госрегистрации больше не понадобится полис ОСАГО. Однако управление автомобилем без страховки незаконно.

Далее, в случае угона автомобиль станет проще снять с учета. Для этого больше не потребуется платить транспортный налог. Также появится возможность снять авто с учета с помощью сервиса госуслуг.

А также теперь владельцу могут отказать в регистрации в тот случае, если он не оплатил утилизационный сбор.

Ранее стало известно о серьезном ДТП в Новосибирске на улице Блюхера: в дорожном инциденте пострадал ребенок.

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