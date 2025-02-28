Сбер запустил ипотеку на покупку частного дома по договору долевого участия

Ранее ипотека по договору долевого участия была доступна лишь для покупки квартир в строящихся многоэтажках. Однако, учитывая развитие рынка индивидуального жилищного строительства, действие Федерального закона «Об участии в долевом строительстве» было решено расширить и на этот сегмент. Это обусловлено тем, что сегодня загородные кварталы с частными домами активно возводятся, в том числе крупными девелоперскими компаниями.