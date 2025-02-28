Сбер запустил ипотеку на покупку частного дома по договору долевого участия

Posted 28 февраля, 10:10
Published 28 февраля, 10:10
Modified 28 февраля, 10:10
Updated 28 февраля, 10:10
Как заявил руководитель дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи, оформить подобную сделку возможно через платформу «Домклик». Об этом было объявлено на конференции Domclick Digital Day, прошедшей в Казани в конце февраля, пишет newsnn.ru.
Ранее ипотека по договору долевого участия была доступна лишь для покупки квартир в строящихся многоэтажках. Однако, учитывая развитие рынка индивидуального жилищного строительства, действие Федерального закона «Об участии в долевом строительстве» было решено расширить и на этот сегмент. Это обусловлено тем, что сегодня загородные кварталы с частными домами активно возводятся, в том числе крупными девелоперскими компаниями.
Речь идет о возможности приобретения жилья по договору долевого участия в сегменте индивидуального жилищного домостроения у девелоперов, использующих проектное финансирование от Сбера. Как отметил Алексей Лейпи, такие компании осваивают выделенные территории и реализуют проекты строительства домов, основываясь на положениях Федерального закона № 214-ФЗ.
Лейпи подчеркнул, что в настоящее время Сбербанк сотрудничает примерно с десятью такими партнерами, и выразил уверенность в дальнейшем увеличении их числа.