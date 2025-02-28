atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 28 февраля, 10:10

Published 28 февраля, 10:10

Modified 28 февраля, 10:10

Updated 28 февраля, 10:10

Сбер запустил ипотеку на покупку частного дома по договору долевого участия

Сбер запустил ипотеку на покупку частного дома по договору долевого участия

28 февраля 2025, 10:10
Фото: Изображение Midjourney.
Сбербанк расширил возможности ипотечного кредитования, предоставив возможность приобретать частные дома у застройщиков по договорам долевого участия.

Как заявил руководитель дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи, оформить подобную сделку возможно через платформу «Домклик». Об этом было объявлено на конференции Domclick Digital Day, прошедшей в Казани в конце февраля, пишет newsnn.ru.

Ранее ипотека по договору долевого участия была доступна лишь для покупки квартир в строящихся многоэтажках. Однако, учитывая развитие рынка индивидуального жилищного строительства, действие Федерального закона «Об участии в долевом строительстве» было решено расширить и на этот сегмент. Это обусловлено тем, что сегодня загородные кварталы с частными домами активно возводятся, в том числе крупными девелоперскими компаниями.

Речь идет о возможности приобретения жилья по договору долевого участия в сегменте индивидуального жилищного домостроения у девелоперов, использующих проектное финансирование от Сбера. Как отметил Алексей Лейпи, такие компании осваивают выделенные территории и реализуют проекты строительства домов, основываясь на положениях Федерального закона № 214-ФЗ.

Лейпи подчеркнул, что в настоящее время Сбербанк сотрудничает примерно с десятью такими партнерами, и выразил уверенность в дальнейшем увеличении их числа.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика