atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 28 февраля, 04:05

Published 28 февраля, 04:05

Modified 28 февраля, 04:07

Updated 28 февраля, 04:07

Животных запретили закапывать

Штрафы до 700 тысяч: в России запретят предавать земле «ушедших на радугу» животных

28 февраля 2025, 04:05
Фото: 1MI. Животных запретили закапывать

Жителей Новосибирска начнут штрафовать за погребение животных

В Новосибирской области под запретом окажется выброс тел ушедших из жизни животных: вступают в силу новые правила.

С 1 марта текущего года по приказу Минсельхоза тела животных станет запрещено закапывать в землю, вывозить на свалки, выбрасывать в мусорные баки, размещать в водоемах. Как сообщили в АО «САХ», сотрудники при вывозе мусора не раз находили в Хилокском микрорайоне головы коров, а также встречали в баках тела котят, хомяков и даже питона.

Выбрасывать тела животных запрещено, так как это приводит к распространению инфекций и загрязнению природы. К тому же, они не относятся к твердым коммунальным отходам, поэтому не вывозятся мусорным оператором. За нарушение правил грозит штраф до пяти тысяч рублей обычным гражданам, от 20 до 40 — должностным лицам, от 50 тысяч бизнесменам и от 500 до 700 юридическим лицам.

В Новосибирской области живодер выбросил собаку с балкона
Узнать подробнее

Согласно установленным нормам, утилизация биологических отходов должна проводиться особым образом под контролем экспертов из ветеринарной службы. Жители Новосибирска, теряющие своих домашних животных, сталкиваются с трудной задачей — как правильно попрощаться с любимцем и не стать нарушителями закона?

В Заельцовском районе города находится неофициальный погост для домашних животных, где люди проводят церемонии прощания и даже ставят памятники. Однако, согласно новым правилам, закапывание животных под запретом. Более безопасным вариантом является кремация. Для этого сибирякам рекомендуется обращаться в специализированные организации, имеющие лицензии на сбор, хранение, транспортировку и утилизацию биологических отходов.

Адреса крематориев для животных
Адреса крематориев для животных. Фото: atas.info
Уходят миллионы рублей: в Новосибирском районе рассекретили траты на отлов собак
Узнать подробнее
Читайте также:
Бездомные собаки пугают новосибирских школьников: к делу подключилась прокуратураБастрыкин потребовал навести порядок с собаками в НовосибирскеЗамглавы Новосибирского района запретили уезжать из региона из-за собак-убийц
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Животные#Россия#Собака
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика