Штрафы до 700 тысяч: в России запретят предавать земле «ушедших на радугу» животных

Posted 28 февраля, 04:05
Published 28 февраля, 04:05
Modified 28 февраля, 04:07
Updated 28 февраля, 04:07
С 1 марта текущего года по приказу Минсельхоза тела животных станет запрещено закапывать в землю, вывозить на свалки, выбрасывать в мусорные баки, размещать в водоемах. Как сообщили в АО «САХ», сотрудники при вывозе мусора не раз находили в Хилокском микрорайоне головы коров, а также встречали в баках тела котят, хомяков и даже питона.
Выбрасывать тела животных запрещено, так как это приводит к распространению инфекций и загрязнению природы. К тому же, они не относятся к твердым коммунальным отходам, поэтому не вывозятся мусорным оператором. За нарушение правил грозит штраф до пяти тысяч рублей обычным гражданам, от 20 до 40 — должностным лицам, от 50 тысяч бизнесменам и от 500 до 700 юридическим лицам.
Согласно установленным нормам, утилизация биологических отходов должна проводиться особым образом под контролем экспертов из ветеринарной службы. Жители Новосибирска, теряющие своих домашних животных, сталкиваются с трудной задачей — как правильно попрощаться с любимцем и не стать нарушителями закона?
В Заельцовском районе города находится неофициальный погост для домашних животных, где люди проводят церемонии прощания и даже ставят памятники. Однако, согласно новым правилам, закапывание животных под запретом. Более безопасным вариантом является кремация. Для этого сибирякам рекомендуется обращаться в специализированные организации, имеющие лицензии на сбор, хранение, транспортировку и утилизацию биологических отходов.