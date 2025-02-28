Штрафы до 700 тысяч: в России запретят предавать земле «ушедших на радугу» животных

Выбрасывать тела животных запрещено, так как это приводит к распространению инфекций и загрязнению природы. К тому же, они не относятся к твердым коммунальным отходам, поэтому не вывозятся мусорным оператором. За нарушение правил грозит штраф до пяти тысяч рублей обычным гражданам, от 20 до 40 — должностным лицам, от 50 тысяч бизнесменам и от 500 до 700 юридическим лицам.