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Posted 28 февраля, 05:16

Published 28 февраля, 05:16

Modified 28 февраля, 05:18

Updated 28 февраля, 05:18

Еда была просроченной

«Светофор» закрыли: в новосибирском «магазине для бедных» торговали тухлым мясом

28 февраля 2025, 05:16
Фото: 1MI. Еда была просроченной

В Новосибирской области закрыли магазин «Светофор» из-за нарушений и просрочки

В Новосибирской области прикрыли один из магазинов «Светофор», который последнее время находится в центре скандала, о чем сообщили в Роспотребнадзоре.

На прилавках одного из филиалов торговой сети нашли просроченные и истухшие товары, включая мясо, рыбу и молоко, которые не соответствуют всем требованиям. Было изъято свыше 150 кг продуктов с истекшим сроком годности.

Также в магазине была антисанитария, пишет ТАСС. Не соблюдались и нормы соседства товаров. Где именно располагается «Светофор», в ведомстве не уточнили. Закрыли его на время.

Это не единственное закрытие магазина в России. Деятельность сети временно приостанавливают в разных городах. Предпринимателям дается определенное время для устранения нарушений. Сейчас на территории региона работают 34 филиала.

В магазинах «Светофор» торговали просрочкой: какие еще нарушения нашли в Новосибирске
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#Эмилия Губарева#Бизнес#Новосибирск#Новосибирская область#Продукты#Магазин#Светофор
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