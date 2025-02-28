«Светофор» закрыли: в новосибирском «магазине для бедных» торговали тухлым мясом

Posted 28 февраля, 05:16
Published 28 февраля, 05:16
Modified 28 февраля, 05:18
Updated 28 февраля, 05:18
На прилавках одного из филиалов торговой сети нашли просроченные и истухшие товары, включая мясо, рыбу и молоко, которые не соответствуют всем требованиям. Было изъято свыше 150 кг продуктов с истекшим сроком годности.
Также в магазине была антисанитария, пишет ТАСС. Не соблюдались и нормы соседства товаров. Где именно располагается «Светофор», в ведомстве не уточнили. Закрыли его на время.
Это не единственное закрытие магазина в России. Деятельность сети временно приостанавливают в разных городах. Предпринимателям дается определенное время для устранения нарушений. Сейчас на территории региона работают 34 филиала.