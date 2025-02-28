Уроженка Новосибирска закрыла собой ребенка от агрессивного ротвейлера

Инцидент произошел в районе частного сектора, где собака, обычно находившаяся на привязи, в этот раз была без намордника. По словам пострадавшей, животное сначала не проявляло угрозы, но внезапно атаковало её сына. Надежда успела оттолкнуть ребёнка, но сама оказалась в снегу, прикрывая его телом. Ротвейлер не отпускал их около 30 минут, кусая за руки и ноги, пока соседи не отвлекли пса едой.