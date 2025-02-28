atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 28 февраля, 05:46

Published 28 февраля, 05:46

Modified 28 февраля, 05:48

Updated 28 февраля, 05:48

Новосибирцы пострадали

Уроженка Новосибирска закрыла собой ребенка от агрессивного ротвейлера

28 февраля 2025, 05:46
Фото: 1MI. Новосибирцы пострадали
Трагедия в Екатеринбурге: уроженка Новосибирска пострадала при нападении ротвейлера.

В Екатеринбурге произошел инцидент, едва не закончившийся гибелью женщины и её пятилетнего сына. Собака породы ротвейлер, ранее неоднократно замеченная в агрессии, набросилась на ребёнка во время прогулки. Мать, Надежда (имя изменено), уроженка Новосибирска, закрыла малыша собой, приняв основной удар на себя.

Детали происшествия

Инцидент произошел в районе частного сектора, где собака, обычно находившаяся на привязи, в этот раз была без намордника. По словам пострадавшей, животное сначала не проявляло угрозы, но внезапно атаковало её сына. Надежда успела оттолкнуть ребёнка, но сама оказалась в снегу, прикрывая его телом. Ротвейлер не отпускал их около 30 минут, кусая за руки и ноги, пока соседи не отвлекли пса едой.

Штрафы до 700 тысяч: в России запретят предавать земле «ушедших на радугу» животных
Узнать подробнее

Последствия:

  • У женщины диагностированы множественные укусы, перелом руки и травмы мягких тканей.

  • Ребёнок получил психологическую травму, наблюдаются царапины и ушибы.

  • Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Системная халатность

Как выяснилось, это не первое нападение собаки. В 2023 году она же атаковала местную жительницу во дворе соседей, но владелец проигнорировал инцидент. Несмотря на обращения в полицию, меры приняты не были.

Надежда не требует усыпления животного, но настаивает на привлечении хозяина к ответственности, пишет АСТ-54. Полиция уже нашла хозяйку ротвейлера. Животное помещено в карантинную зону для наблюдения. Решается вопрос о возмещении медицинских расходов и морального вреда. Уличные псы загрызли женщину в Новосибирске.

В Новосибирской области живодер выбросил собаку с балкона
Узнать подробнее
Читайте также:
Уходят миллионы рублей: в Новосибирском районе рассекретили траты на отлов собакЗамглавы Новосибирского района запретили уезжать из региона из-за собак-убийц«Ничего не изменилось»: новосибирцам с Малыгина по-прежнему угрожают стаи собак
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Дети#Животные#Нападение#Собака
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика