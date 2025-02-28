Уроженка Новосибирска закрыла собой ребенка от агрессивного ротвейлера

Posted 28 февраля, 05:46
Published 28 февраля, 05:46
Modified 28 февраля, 05:48
Updated 28 февраля, 05:48
В Екатеринбурге произошел инцидент, едва не закончившийся гибелью женщины и её пятилетнего сына. Собака породы ротвейлер, ранее неоднократно замеченная в агрессии, набросилась на ребёнка во время прогулки. Мать, Надежда (имя изменено), уроженка Новосибирска, закрыла малыша собой, приняв основной удар на себя.
Инцидент произошел в районе частного сектора, где собака, обычно находившаяся на привязи, в этот раз была без намордника. По словам пострадавшей, животное сначала не проявляло угрозы, но внезапно атаковало её сына. Надежда успела оттолкнуть ребёнка, но сама оказалась в снегу, прикрывая его телом. Ротвейлер не отпускал их около 30 минут, кусая за руки и ноги, пока соседи не отвлекли пса едой.
Последствия:
У женщины диагностированы множественные укусы, перелом руки и травмы мягких тканей.
Ребёнок получил психологическую травму, наблюдаются царапины и ушибы.
Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».
Как выяснилось, это не первое нападение собаки. В 2023 году она же атаковала местную жительницу во дворе соседей, но владелец проигнорировал инцидент. Несмотря на обращения в полицию, меры приняты не были.
Надежда не требует усыпления животного, но настаивает на привлечении хозяина к ответственности, пишет АСТ-54. Полиция уже нашла хозяйку ротвейлера. Животное помещено в карантинную зону для наблюдения. Решается вопрос о возмещении медицинских расходов и морального вреда. Уличные псы загрызли женщину в Новосибирске.