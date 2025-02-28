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Posted 28 февраля, 02:33

Published 28 февраля, 02:33

Modified 28 февраля, 02:35

Updated 28 февраля, 02:35

Тепла нет

В Новосибирске без тепла остались жители Октябрьского района

28 февраля 2025, 02:33
Фото: 1MI. Тепла нет
В Новосибирске отсутствует отопление в одном из районов города, о чем говорят данные карты отключений.

Инцидент случился утром 28 февраля. Отопление отключили в Октябрьском районе с 6 утра. Без тепла находятся 10 домов на улице Бориса Богаткова.

Фото: map.novo-sibirsk

Отключение является аварийным. Оно случилось из-за дефекта на теплотрассе в районе улиц Б. Богаткова, 192/1 от ул. Гаранина, 21. Все ремонтные работы планируют завершить днем — тепло обещают вернуть к 12 часам.

Днем ранее случилась коммунальная авария на улице Курчатова. Из-за дефекта на теплотрассе отключили отопление в 11 домах. Также по улицам разлился кипяток. Работы по устранению были завершены в 20:20.

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