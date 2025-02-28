В Новосибирске без тепла остались жители Октябрьского района

Posted 28 февраля, 02:33
Published 28 февраля, 02:33
Modified 28 февраля, 02:35
Updated 28 февраля, 02:35
Инцидент случился утром 28 февраля. Отопление отключили в Октябрьском районе с 6 утра. Без тепла находятся 10 домов на улице Бориса Богаткова.
Отключение является аварийным. Оно случилось из-за дефекта на теплотрассе в районе улиц Б. Богаткова, 192/1 от ул. Гаранина, 21. Все ремонтные работы планируют завершить днем — тепло обещают вернуть к 12 часам.
Днем ранее случилась коммунальная авария на улице Курчатова. Из-за дефекта на теплотрассе отключили отопление в 11 домах. Также по улицам разлился кипяток. Работы по устранению были завершены в 20:20.