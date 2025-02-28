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Posted 28 февраля, 02:32

Published 28 февраля, 02:32

Modified 28 февраля, 02:34

Updated 28 февраля, 02:34

Произошла авария

В Новосибирске прорвало трубу в Ленинском районе — вода заливает дорогу

28 февраля 2025, 02:32
Фото: atas.info. Произошла авария

В Ленинском районе Новосибирска произошла очередная коммунальная авария

В Новосибирске реки воды растеклись из-за прорыва трубы, подробности дали очевидцы.

Все случилось утром 28 февраля в Ленинском районе. На пересечении улиц Титова и Бийской произошел прорыв трубы.

Судя по кадрам, вода разлилась на проезжую часть. Автомобили ездят буквально по лужам. На момент публикации новости в СГК не назвали причины коммунального ЧП.

Видео: соцсети.

Днем ранее аналогичная ситуация наблюдалась и в Калининском районе. На улице Курчатова был дефект на теплотрассе. Также прорвало трубу, а лужи кипятка растеклись по дорогам.

Утром 28 февраля отключили отопление в Октябрьском районе. Виной всему авария на теплотрассе. Дефект обещают восстановить этим днем.

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