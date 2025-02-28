В Новосибирске прорвало трубу в Ленинском районе — вода заливает дорогу

Posted 28 февраля, 02:32
Published 28 февраля, 02:32
Modified 28 февраля, 02:34
Updated 28 февраля, 02:34
Все случилось утром 28 февраля в Ленинском районе. На пересечении улиц Титова и Бийской произошел прорыв трубы.
Судя по кадрам, вода разлилась на проезжую часть. Автомобили ездят буквально по лужам. На момент публикации новости в СГК не назвали причины коммунального ЧП.
Днем ранее аналогичная ситуация наблюдалась и в Калининском районе. На улице Курчатова был дефект на теплотрассе. Также прорвало трубу, а лужи кипятка растеклись по дорогам.
Утром 28 февраля отключили отопление в Октябрьском районе. Виной всему авария на теплотрассе. Дефект обещают восстановить этим днем.