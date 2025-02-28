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Posted 28 февраля, 10:13

Published 28 февраля, 10:13

Modified 28 февраля, 10:15

Updated 28 февраля, 10:15

Ребенок пострадал

В Новосибирске серьезно пострадал ребенок в ДТП на Блюхера

28 февраля 2025, 10:13
Фото: 1MI. Ребенок пострадал
Ребенок госпитализирован после столкновения трех авто в Новосибирске, о чем сообщили в ГАИ.

Утром 28 февраля на улице Блюхера в Ленинском районе произошло серьёзное ДТП с участием трёх машин. В результате аварии пострадал трёхлетний ребёнок, находившийся в одном из автомобилей.

Согласно предварительным данным ГИБДД, авария произошла около 8:30 утра. Mercedes (за рулём была женщина-водитель) совершил лобовое столкновение с Toyota Corolla. От удара Toyota вынесло на встречную полосу, где она врезалась в припаркованный Changan.

Фото: ГАИ
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Ребёнок 2022 года рождения, ехавший на заднем сиденье Toyota в детском кресле, получил травмы. Его экстренно доставили в областную детскую больницу.

На место прибыли две бригады скорой помощи и экипажи ДПС. Водители прошли освидетельствование на алкоголь — результаты отрицательные. Очевидцы выдвигают основные версии происшествия — несоблюдение дистанции и нарушение ПДД при маневрировании, так как камеры фиксируют частые нарушения на этом участке из-за ограниченной видимости.

Если вина водителя Mercedes подтвердится, ей грозит до 3 лет лишения прав или уголовное дело по ст. 264 УК РФ (при тяжком вреде здоровью). Автобус с пассажирами попал в жесткое ДТП на трассе под Новосибирском.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Дети#ДТП
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