В Новосибирске серьезно пострадал ребенок в ДТП на Блюхера

Posted 28 февраля, 10:13
Published 28 февраля, 10:13
Modified 28 февраля, 10:15
Updated 28 февраля, 10:15
Утром 28 февраля на улице Блюхера в Ленинском районе произошло серьёзное ДТП с участием трёх машин. В результате аварии пострадал трёхлетний ребёнок, находившийся в одном из автомобилей.
Согласно предварительным данным ГИБДД, авария произошла около 8:30 утра. Mercedes (за рулём была женщина-водитель) совершил лобовое столкновение с Toyota Corolla. От удара Toyota вынесло на встречную полосу, где она врезалась в припаркованный Changan.
Ребёнок 2022 года рождения, ехавший на заднем сиденье Toyota в детском кресле, получил травмы. Его экстренно доставили в областную детскую больницу.
На место прибыли две бригады скорой помощи и экипажи ДПС. Водители прошли освидетельствование на алкоголь — результаты отрицательные. Очевидцы выдвигают основные версии происшествия — несоблюдение дистанции и нарушение ПДД при маневрировании, так как камеры фиксируют частые нарушения на этом участке из-за ограниченной видимости.
Если вина водителя Mercedes подтвердится, ей грозит до 3 лет лишения прав или уголовное дело по ст. 264 УК РФ (при тяжком вреде здоровью). Автобус с пассажирами попал в жесткое ДТП на трассе под Новосибирском.