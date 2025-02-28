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Posted 28 февраля, 04:56

Published 28 февраля, 04:56

Modified 28 февраля, 04:58

Updated 28 февраля, 04:58

Мальчик скончался

В Новосибирске школьник за сутки скончался от опасной болезни

28 февраля 2025, 04:56
Фото: 1MI. Мальчик скончался

В Новосибирске школьник скончался от менингита

В Новосибирске сообщили о гибели школьника от опасного заболевания.

Трагедия произошла в наукограде Кольцово. Как сообщил Николай Красников — глава рабочего поселка, школьник заболел менингитом. Мальчик учился в третьем классе и до последнего ходил на уроки.

Инфекционная болезнь развилась настолько стремительно, что ребенок скончался на следующий день, передает КП-Новосибирск. В настоящий момент медики проверяют близкий контакт погибшего с другими людьми и принимают соответствующие меры безопасности.

Ранее мы рассказали, как начальник вагонного депо скончался на рабочем месте в личном кабинете. Произошло все 12 февраля. После его смерти началась проверка.

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