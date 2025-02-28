В Новосибирске школьник за сутки скончался от опасной болезни

Posted 28 февраля, 04:56
Published 28 февраля, 04:56
Modified 28 февраля, 04:58
Updated 28 февраля, 04:58
Трагедия произошла в наукограде Кольцово. Как сообщил Николай Красников — глава рабочего поселка, школьник заболел менингитом. Мальчик учился в третьем классе и до последнего ходил на уроки.
Инфекционная болезнь развилась настолько стремительно, что ребенок скончался на следующий день, передает КП-Новосибирск. В настоящий момент медики проверяют близкий контакт погибшего с другими людьми и принимают соответствующие меры безопасности.
Ранее мы рассказали, как начальник вагонного депо скончался на рабочем месте в личном кабинете. Произошло все 12 февраля. После его смерти началась проверка.