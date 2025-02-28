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Posted 28 февраля, 04:55

Published 28 февраля, 04:55

Modified 28 февраля, 04:57

Updated 28 февраля, 04:57

Автобус загорелся

В новосибирском аэропорту Толмачево загорелся пассажирский автобус

28 февраля 2025, 04:55
Фото: Артем Шершнев. atas.info. Автобус загорелся
В Новосибирске загорелся автобус на территории аэропорта, о чем рассказали очевидцы.

Инцидент произошел 27 февраля. По сообщению очевидцев, в аэропорту Толмачево загорелся автобус. Из салона валил густой дым. Располагался пассажирский транспорт на стоянке №15.

В это время проходила посадка на рейс самолета S7: судя по кадрам, пассажиры заходят в салон, а на фоне дымится автобус. Информации о пострадавших нет, как и о причинах происшествия.

Видео: АСТ-54.

Жители Новосибирска не остались в стороне после новости. Они начали критиковать состояние старых автобусов в аэропорту и иронизировать над ситуацией:

«Что-то в этом аэропорту очень часто стало всякого происходить»;
«Так вот откуда режим черного неба что аж до Искитима дошло»;
«Автобусы старые, зимой в них холодно, водители постоянно дерганые, пока довезет, пять раз можно упасть — Колхозан! По мне так, надо и парк, и водителей менять!».

Ранее жительницу Новосибирска арестовали за курение сигарет в чаше «Вечного огня».

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