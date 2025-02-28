В новосибирском аэропорту Толмачево загорелся пассажирский автобус

Posted 28 февраля, 04:55
Published 28 февраля, 04:55
Modified 28 февраля, 04:57
Updated 28 февраля, 04:57
Инцидент произошел 27 февраля. По сообщению очевидцев, в аэропорту Толмачево загорелся автобус. Из салона валил густой дым. Располагался пассажирский транспорт на стоянке №15.
В это время проходила посадка на рейс самолета S7: судя по кадрам, пассажиры заходят в салон, а на фоне дымится автобус. Информации о пострадавших нет, как и о причинах происшествия.
Жители Новосибирска не остались в стороне после новости. Они начали критиковать состояние старых автобусов в аэропорту и иронизировать над ситуацией:
«Что-то в этом аэропорту очень часто стало всякого происходить»;
«Так вот откуда режим черного неба что аж до Искитима дошло»;
«Автобусы старые, зимой в них холодно, водители постоянно дерганые, пока довезет, пять раз можно упасть — Колхозан! По мне так, надо и парк, и водителей менять!».
Ранее жительницу Новосибирска арестовали за курение сигарет в чаше «Вечного огня».