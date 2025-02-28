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Posted 28 февраля, 01:46

Published 28 февраля, 01:46

Modified 28 февраля, 01:48

Updated 28 февраля, 01:48

В полицейского стреляли

В Новосибирской области полицейскому выстрелили в голову из обреза

28 февраля 2025, 01:46
Фото: 1MI. В полицейского стреляли
В Новосибирской области произошло ЧП с полицейским, о чем сообщили в МВД.

Инцидент произошел в селе Венгерово. Там в больницу попал сотрудник правоохранительных органов. Выяснилось, что ему прострелили голову из огнестрельного оружия.

Полицейский был не при исполнении. Как оказалось, он поругался с местным жителем в нерабочее время, в результате чего в него выстрелили из обреза, пишет ТАСС со ссылкой на источник в МВД.

Подозреваемого установили, а оружие изъяли. Как сейчас себя чувствует пострадавший, неизвестно. Возбуждено дело по факту покушения на убийство. Ранее житель Новосибирска организовал нелегальную оружейную мастерскую.

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#Эмилия Губарева#Криминал#Новосибирск#Новосибирская область#Оружие#Венгерово#Выстрелы
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