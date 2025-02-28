В Новосибирской области полицейскому выстрелили в голову из обреза

Posted 28 февраля, 01:46
Published 28 февраля, 01:46
Modified 28 февраля, 01:48
Updated 28 февраля, 01:48
Инцидент произошел в селе Венгерово. Там в больницу попал сотрудник правоохранительных органов. Выяснилось, что ему прострелили голову из огнестрельного оружия.
Полицейский был не при исполнении. Как оказалось, он поругался с местным жителем в нерабочее время, в результате чего в него выстрелили из обреза, пишет ТАСС со ссылкой на источник в МВД.
Подозреваемого установили, а оружие изъяли. Как сейчас себя чувствует пострадавший, неизвестно. Возбуждено дело по факту покушения на убийство. Ранее житель Новосибирска организовал нелегальную оружейную мастерскую.