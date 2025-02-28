В Новосибирской области сельхозпредприятие заплатило 119 млн за гибель рыбы

Posted 28 февраля, 09:38
Published 28 февраля, 09:38
Modified 28 февраля, 09:40
Updated 28 февраля, 09:40
В результате разбирательства, сельскохозяйственное предприятие компенсировало масштабный вред, нанесенный экосистеме реки Амба. В мае 2022 года аварийный сброс отходов АО «Кудряшовское» в Колыванском районе привел к экологической катастрофе:
Загрязнение реки вызвало массовую гибель рыбы;
Предприятие отказалось добровольно возместить ущерб, что потребовало судебного вмешательства.
Арбитражный суд Новосибирской области обязал АО «Кудряшовское» выплатить полную сумму в бюджет. Предприятие оспорило решение в Седьмом арбитражном апелляционном суде, но вышестоящий суд подтвердил законность требований, оставив вердикт без изменений.
Средства в размере 119,3 млн рублей были перечислены в бюджет для реализации программ восстановления экосистемы реки. Ранее экс-директору «Кудряшовское» вынесли приговор за экологическое преступление.