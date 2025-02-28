atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 28 февраля, 09:38

Published 28 февраля, 09:38

Modified 28 февраля, 09:40

Updated 28 февраля, 09:40

Ущерб возместили

В Новосибирской области сельхозпредприятие заплатило 119 млн за гибель рыбы

28 февраля 2025, 09:38
Фото: 1MI. Ущерб возместили
Экологический ущерб на 119 млн рублей взыскан с предприятия через суд, о чем сообщила прокуратура.

В результате разбирательства, сельскохозяйственное предприятие компенсировало масштабный вред, нанесенный экосистеме реки Амба. В мае 2022 года аварийный сброс отходов АО «Кудряшовское» в Колыванском районе привел к экологической катастрофе:

  • Загрязнение реки вызвало массовую гибель рыбы;

  • Прокуратура провела экспертизу, оценив ущерб водным биоресурсам в 119,3 млн рублей;

  • Предприятие отказалось добровольно возместить ущерб, что потребовало судебного вмешательства.

Арбитражный суд Новосибирской области обязал АО «Кудряшовское» выплатить полную сумму в бюджет. Предприятие оспорило решение в Седьмом арбитражном апелляционном суде, но вышестоящий суд подтвердил законность требований, оставив вердикт без изменений.

Средства в размере 119,3 млн рублей были перечислены в бюджет для реализации программ восстановления экосистемы реки. Ранее экс-директору «Кудряшовское» вынесли приговор за экологическое преступление.

Директор новосибирской компании пойдет под суд за аферу с госзакупками
Узнать подробнее
Читайте также:
В новосибирском аэропорту Толмачево загорелся пассажирский автобусНовосибирский Минтранс требует со строителей четвертого моста 100 млн рублейВ Новосибирске у иностранца намерены забрать 29 нелегальных iPhone
#Эмилия Губарева#Экология#Новосибирск#Суд#Уголовное дело#Ущерб
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика