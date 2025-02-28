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Posted 28 февраля, 09:29

Published 28 февраля, 09:29

Modified 28 февраля, 09:31

Updated 28 февраля, 09:31

Автомобильная дорога

В Новосибирской области весной 2025 года начнут реконструкцию Ордынского шоссе

28 февраля 2025, 09:29
Фото: 1MI. Автомобильная дорога
Весной 2025 года в Новосибирской области начнутся работы по капитальной реконструкции одного из ключевых участков трассы «Новосибирск — Кочки — Павлодар», сообщили в правительстве региона.

Реконструкция затронет 3,2-километровый участок, проходящий в окрестностях поселков Красный Восток и 8 Марта, и проводится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Эта дорога, протяжённостью 421 км и пересекающая пять муниципальных районов, является важной артерией региона, связывающей сотни населённых пунктов, а также федеральные трассы, ведущие в Омскую, Кемеровскую области и Алтайский край.

По информации, предоставленной министром транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолием Костылевским, реконструируемый участок будет существенно модернизирован. Планируется расширение до четырёх полос, установка семи примыканий и четырёх остановочных площадок, а также строительство двух надземных пешеходных переходов. Кроме того, будет возведён дублирующий проезд, предназначенный для обеспечения бесперебойной работы производственных зон и минимизации точек пересечения основных транспортных потоков. В целях защиты жителей от шума дорожного движения на данной территории будут установлены шумозащитные экраны, а весь участок осветят современные светодиодные консольные светильники.

Работы разбиты на 10 этапов, а завершение проекта запланировано на октябрь 2028 года. Такой масштабный ремонт поможет не только улучшить транспортную доступность, но и повысить качество дорожной инфраструктуры в регионе. По плану, к 2030 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» будет приведено в норматив не менее 60% региональных и межмуниципальных дорог, а также 85% опорной сети, что станет значимым шагом в развитии инфраструктуры всей области.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирская область#Дорога#Реконструкция#Капитальный ремонт#Анатолий Костылевский#Национальный проект#Ордынское шоссе
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