В Новосибирской области весной 2025 года начнут реконструкцию Ордынского шоссе

Работы разбиты на 10 этапов, а завершение проекта запланировано на октябрь 2028 года. Такой масштабный ремонт поможет не только улучшить транспортную доступность, но и повысить качество дорожной инфраструктуры в регионе. По плану, к 2030 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» будет приведено в норматив не менее 60% региональных и межмуниципальных дорог, а также 85% опорной сети, что станет значимым шагом в развитии инфраструктуры всей области.