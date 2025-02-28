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Posted 28 февраля, 02:10

Published 28 февраля, 02:10

Modified 28 февраля, 02:12

Updated 28 февраля, 02:12

История автомобиля

Жители Новосибирска смогут получить рекомендации к истории автомобиля с помощью ИИ

28 февраля 2025, 02:10
Фото: 1MI. История автомобиля
Жители Новосибирской области смогут получать отчеты об автомобилях в сервисе Автотека (проект Авито) с дополнительными рекомендациями от искусственного интеллекта: алгоритмы анализируют данные о пробеге, ДТП, ремонте и других параметрах, основываясь на методиках и опыте автоэкспертов.

Рекомендации ИИ представлены в пяти вариантах и визуально выделены цветами «светофора» — зеленый, желтый и красный от «срочно на осмотр» до «не стоит рисковать», отмечают в пресс-службе сервиса.

«По опыту мы знаем, что интерпретировать большой объем данных пользователям не всегда бывает легко: кому-то не хватает времени, а кому-то — экспертизы. Новый функционал решает эти проблемы, предоставляя четкие и понятные рекомендации, используя ИИ. В то же время не стоит забывать о самостоятельном изучении данных о конкретном авто и уточнении деталей у продавца», — прокомментировал управляющий директор Автотеки Андрей Тумкин.
Фото: Авито

Блогер-автоюрист Александр Шумский отмечает важность развития технологий для рынка в целом и в особенности для новичков в автосфере.

«Выбор автомобиля с пробегом — задача непростая, особенно для тех, кто сталкивается с этим впервые. Если не знать технические особенности и не быть подкованным в юриспруденции, будет непросто найти идеальный автомобиль».
#Екатерина Нимко#Экономика#Общество#Транспорт#Новосибирск
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