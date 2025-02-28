Жители Новосибирска смогут получить рекомендации к истории автомобиля с помощью ИИ

Жители Новосибирской области смогут получать отчеты об автомобилях в сервисе Автотека (проект Авито) с дополнительными рекомендациями от искусственного интеллекта: алгоритмы анализируют данные о пробеге, ДТП, ремонте и других параметрах, основываясь на методиках и опыте автоэкспертов.

Рекомендации ИИ представлены в пяти вариантах и визуально выделены цветами «светофора» — зеленый, желтый и красный от «срочно на осмотр» до «не стоит рисковать», отмечают в пресс-службе сервиса. «По опыту мы знаем, что интерпретировать большой объем данных пользователям не всегда бывает легко: кому-то не хватает времени, а кому-то — экспертизы. Новый функционал решает эти проблемы, предоставляя четкие и понятные рекомендации, используя ИИ. В то же время не стоит забывать о самостоятельном изучении данных о конкретном авто и уточнении деталей у продавца», — прокомментировал управляющий директор Автотеки Андрей Тумкин. Фото: Авито Блогер-автоюрист Александр Шумский отмечает важность развития технологий для рынка в целом и в особенности для новичков в автосфере. «Выбор автомобиля с пробегом — задача непростая, особенно для тех, кто сталкивается с этим впервые. Если не знать технические особенности и не быть подкованным в юриспруденции, будет непросто найти идеальный автомобиль».