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Posted 1 марта, 10:00

Published 1 марта, 10:00

Modified 1 марта, 10:02

Updated 1 марта, 10:02

Чего стоит ожидать в марте 2025

Богатство свалится на эти знаки в марте: стало известно, кому повезет в этом месяце

1 марта 2025, 10:00
Фото: Изображение Midjourney. Чего стоит ожидать в марте 2025

Жителям Новосибирска рассказали, какие знаки ждет финансовый успех в марте

Чего стоит ждать знакам от первого весеннего месяца, кто станет счастливчиком, а кому лучше остеречься, рассказала астролог Лариса Богучарская, изучив натальные карты знаков зодиака.

Март станет благоприятным месяцем для Овнов, Раков, Львов и Скорпионов. Гороскоп обещает этим знакам крупные приобретения в марте. Наступает время для крупных покупок, путешествий и развлечений. Вместе с тем, приобретения не обязательно будут материальными — вы можете получить полезные знакомства и связи.

Близнецам, Весам, Стрельцам и Водолеям стоит вложиться в самосовершенствование и творческое саморазвитие. Этот месяц станет особенно плодотворным для творческих людей — любые начинания окажутся успешными и принесут ценный опыт.

Тельцы, Девы, Козероги, Рыбы получат возможности для профессионального саморазвития и карьерного роста. В этом месяце вас ожидает большое количество новых и интересных задач, которые могут помочь добиться признания руководства и коллег.

Тельцам, Весам, Львам и Стрельцам стоит остерегаться проделок конкурентов, которые могут попытаться досадить вам.

Ранее стали известные самые удачные и самые неблагоприятные дни в марте по лунному календарю 2025.

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