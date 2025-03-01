Богатство свалится на эти знаки в марте: стало известно, кому повезет в этом месяце

Posted 1 марта, 10:00
Published 1 марта, 10:00
Modified 1 марта, 10:02
Updated 1 марта, 10:02
Март станет благоприятным месяцем для Овнов, Раков, Львов и Скорпионов. Гороскоп обещает этим знакам крупные приобретения в марте. Наступает время для крупных покупок, путешествий и развлечений. Вместе с тем, приобретения не обязательно будут материальными — вы можете получить полезные знакомства и связи.
Близнецам, Весам, Стрельцам и Водолеям стоит вложиться в самосовершенствование и творческое саморазвитие. Этот месяц станет особенно плодотворным для творческих людей — любые начинания окажутся успешными и принесут ценный опыт.
Тельцы, Девы, Козероги, Рыбы получат возможности для профессионального саморазвития и карьерного роста. В этом месяце вас ожидает большое количество новых и интересных задач, которые могут помочь добиться признания руководства и коллег.
Тельцам, Весам, Львам и Стрельцам стоит остерегаться проделок конкурентов, которые могут попытаться досадить вам.
Ранее стали известные самые удачные и самые неблагоприятные дни в марте по лунному календарю 2025.