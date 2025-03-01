Богатство свалится на эти знаки в марте: стало известно, кому повезет в этом месяце

Март станет благоприятным месяцем для Овнов, Раков, Львов и Скорпионов. Гороскоп обещает этим знакам крупные приобретения в марте. Наступает время для крупных покупок, путешествий и развлечений. Вместе с тем, приобретения не обязательно будут материальными — вы можете получить полезные знакомства и связи.