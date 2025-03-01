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Posted 1 марта, 09:33

Published 1 марта, 09:33

Modified 1 марта, 11:01

Updated 1 марта, 11:01

Каким банкам отдают предпочтение новосибирцы

Кому доверяют деньги в Новосибирске: народный ТОП самых надежных банков

1 марта 2025, 09:33
Фото: 1MI. Каким банкам отдают предпочтение новосибирцы

Жители Новосибирска выбрали надежные банки

Эксперты Bankiros.ru провели опрос среди жителей Новосибирской области и выяснили, каким банкам сибиряки доверяют чаще всего.

Лидером в народном рейтинге в феврале стал Альфа-банк: организация набрала 23% голосов по качеству обслуживания и клиентоориентированности.

На втором месте оказался Сбербанк. Крупнейший российский банк набрал 19% голосов. Третье место занял Т-Банк — за него голос отдали 16% респондентов. Россельхозбанк вытеснил ВТБ с результатом 14% и занял четвертое место.

Наименьшее количество голосов набрали Газпромбанк (3%), Совкомбанк (2%). Всего по 1% набрали Промсвязьбанк и МКБ. Еще 10% респондентов отдали предпочтение другим кредитным организациям.

Ранее стало известно о резком падении доллара — новосибирцам рассказали, где выгоднее всего купить иностранную валюту.

А какому банку доверяете вы?
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