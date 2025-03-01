Кому доверяют деньги в Новосибирске: народный ТОП самых надежных банков

Posted 1 марта, 09:33
Published 1 марта, 09:33
Modified 1 марта, 11:01
Updated 1 марта, 11:01
Лидером в народном рейтинге в феврале стал Альфа-банк: организация набрала 23% голосов по качеству обслуживания и клиентоориентированности.
На втором месте оказался Сбербанк. Крупнейший российский банк набрал 19% голосов. Третье место занял Т-Банк — за него голос отдали 16% респондентов. Россельхозбанк вытеснил ВТБ с результатом 14% и занял четвертое место.
Наименьшее количество голосов набрали Газпромбанк (3%), Совкомбанк (2%). Всего по 1% набрали Промсвязьбанк и МКБ. Еще 10% респондентов отдали предпочтение другим кредитным организациям.
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