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Posted 1 марта, 12:12

Published 1 марта, 12:12

Modified 1 марта, 12:14

Updated 1 марта, 12:14

Врачи призвали сибиряков поставить прививку

Менингококковая инфекция угрожает жителям Новосибирской области

1 марта 2025, 12:12
Фото: 1MI. Врачи призвали сибиряков поставить прививку
Врачи призвали жителей НСО вакцинироваться от менингококковой инфекции.

Менингококковая инфекция прогрессирует весьма стремительно и может привести к тяжелым последствиям: менингиту и сепсису. Особую опасность инфекция представляет для детей до 5 лет.

Педиатр Елена Щербицкая в разговоре с «BFM-Новосибирск» отметила, что в тяжелом случае пациента, зараженного данной инфекцией можно потерять буквально за считанные часы.

Напомним, недавно от менингита в рабочем поселке Кольцово Новосибирской области за сутки скончался третьеклассник. После этого случая врачи настойчиво призвали сибиряков поставить прививку от опасной инфекции.

В НСО прививка от менингита не включена в государственную программу. Однако эксперты считают, что данную вакцину необходимо включить в перечень обязательных.

Тем временем, все больше новосибирцев добровольно отказываются делать прививки от опасных заболеваний.

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