Менингококковая инфекция угрожает жителям Новосибирской области

Posted 1 марта, 12:12
Published 1 марта, 12:12
Modified 1 марта, 12:14
Updated 1 марта, 12:14
Менингококковая инфекция прогрессирует весьма стремительно и может привести к тяжелым последствиям: менингиту и сепсису. Особую опасность инфекция представляет для детей до 5 лет.
Педиатр Елена Щербицкая в разговоре с «BFM-Новосибирск» отметила, что в тяжелом случае пациента, зараженного данной инфекцией можно потерять буквально за считанные часы.
Напомним, недавно от менингита в рабочем поселке Кольцово Новосибирской области за сутки скончался третьеклассник. После этого случая врачи настойчиво призвали сибиряков поставить прививку от опасной инфекции.
В НСО прививка от менингита не включена в государственную программу. Однако эксперты считают, что данную вакцину необходимо включить в перечень обязательных.
Тем временем, все больше новосибирцев добровольно отказываются делать прививки от опасных заболеваний.