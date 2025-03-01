atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 1 марта, 04:46

Published 1 марта, 04:46

Modified 1 марта, 04:48

Updated 1 марта, 04:48

Ураганы и смерчи накроют Новосибирск

Новосибирскую область накроет волна смерчей и ураганов

1 марта 2025, 04:46
Фото: Изображение Midjourney. Ураганы и смерчи накроют Новосибирск
Климатолог Алексей Непомнящих предупредил, что впереди у жителей региона и страны непростые испытания, которые устроит природа.

Российским регионам, включая Новосибирскую область, необходимо готовиться к увеличению частоты и интенсивности опасных погодных явлений — от мощных ливней до смерчей. Такой прогноз озвучил климатолог Алексей Непомнящих, связав эти изменения с глобальными климатическими трансформациями. По его словам, в последние годы в стране наблюдается резкий рост краткосрочных, но крайне разрушительных осадков, вызванных активностью кучево-дождевых облаков.

«Традиционные затяжные дожди постепенно уступают место кратковременным, но агрессивным ливням с шквалистым ветром. К 2025 году мы ожидаем учащения конвективных явлений: крупного града, смерчей и шквалов, способных наносить серьёзный ущерб инфраструктуре», — отметил эксперт в интервью Сиб.фм.

Специалист напомнил, что ранее прогнозировал увеличение числа аномально тёплых зим в 2–3 раза. По его мнению, глобальное потепление обусловлено не только деятельностью человека, но и естественными климатическими циклами, которые усиливают эффект.

Прогноз погоды в Новосибирске на май: от прохлады к весеннему теплу
Узнать подробнее

Арктика нагревается быстрее

За последние 50 лет средняя зимняя температура в России выросла почти на 3°C, причём в Арктической зоне этот процесс идёт активнее. Например, в Мурманской области и на Ямале потепление превышает средние показатели по стране, тогда как на юге — в Краснодарском крае или Ростовской области — изменения менее выражены. Мониторинг этих тенденций Гидрометцентр ведёт с 1976 года, и динамика остаётся стабильно тревожной.

Последствия для населения

Учащение экстремальных явлений уже сейчас приводит к ЧП: подтоплениям населённых пунктов, обрывам ЛЭП, разрушению дорог. В 2024 году, по данным МЧС, ущерб от шквалов и града в Центральной России превысил 12 млрд рублей. Климатолог призвал власти и граждан активнее адаптироваться к новым реалиям:

Мнения учёных

Часть исследователей считают, что замедлить процесс можно только глобальным сокращением выбросов CO₂. Однако Непомнящих подчеркнул, что даже при нулевых эмиссиях инерция климатической системы приведёт к росту экстремальности погоды ещё несколько десятилетий.

Читайте также:
Перекрытия и ДТП: названы все последствия снежной бури в НовосибирскеЖителям Новосибирска запретили пользоваться лифтамиНовосибирскую область накроет мощный снегопад
#Екатерина Нимко#Общество#Погода#Прогноз#Ветер#Штормовой ветер
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика