Новосибирскую область накроет волна смерчей и ураганов

За последние 50 лет средняя зимняя температура в России выросла почти на 3°C, причём в Арктической зоне этот процесс идёт активнее. Например, в Мурманской области и на Ямале потепление превышает средние показатели по стране, тогда как на юге — в Краснодарском крае или Ростовской области — изменения менее выражены. Мониторинг этих тенденций Гидрометцентр ведёт с 1976 года, и динамика остаётся стабильно тревожной.