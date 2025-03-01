Новосибирскую область накроет волна смерчей и ураганов

Posted 1 марта, 04:46
Published 1 марта, 04:46
Modified 1 марта, 04:48
Updated 1 марта, 04:48
Российским регионам, включая Новосибирскую область, необходимо готовиться к увеличению частоты и интенсивности опасных погодных явлений — от мощных ливней до смерчей. Такой прогноз озвучил климатолог Алексей Непомнящих, связав эти изменения с глобальными климатическими трансформациями. По его словам, в последние годы в стране наблюдается резкий рост краткосрочных, но крайне разрушительных осадков, вызванных активностью кучево-дождевых облаков.
«Традиционные затяжные дожди постепенно уступают место кратковременным, но агрессивным ливням с шквалистым ветром. К 2025 году мы ожидаем учащения конвективных явлений: крупного града, смерчей и шквалов, способных наносить серьёзный ущерб инфраструктуре», — отметил эксперт в интервью Сиб.фм.
Специалист напомнил, что ранее прогнозировал увеличение числа аномально тёплых зим в 2–3 раза. По его мнению, глобальное потепление обусловлено не только деятельностью человека, но и естественными климатическими циклами, которые усиливают эффект.
Арктика нагревается быстрее
За последние 50 лет средняя зимняя температура в России выросла почти на 3°C, причём в Арктической зоне этот процесс идёт активнее. Например, в Мурманской области и на Ямале потепление превышает средние показатели по стране, тогда как на юге — в Краснодарском крае или Ростовской области — изменения менее выражены. Мониторинг этих тенденций Гидрометцентр ведёт с 1976 года, и динамика остаётся стабильно тревожной.
Последствия для населения
Учащение экстремальных явлений уже сейчас приводит к ЧП: подтоплениям населённых пунктов, обрывам ЛЭП, разрушению дорог. В 2024 году, по данным МЧС, ущерб от шквалов и града в Центральной России превысил 12 млрд рублей. Климатолог призвал власти и граждан активнее адаптироваться к новым реалиям:
Мнения учёных
Часть исследователей считают, что замедлить процесс можно только глобальным сокращением выбросов CO₂. Однако Непомнящих подчеркнул, что даже при нулевых эмиссиях инерция климатической системы приведёт к росту экстремальности погоды ещё несколько десятилетий.