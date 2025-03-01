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Posted 1 марта, 06:58

Published 1 марта, 06:58

Modified 1 марта, 07:01

Updated 1 марта, 07:01

Съемки начнутся в Новосибирске

Первый киберсериал об искусственном интеллекте снимут в Новосибирске

1 марта 2025, 06:58
Фото: Изображение Midjourney. Съемки начнутся в Новосибирске
В России начнут съемки нового серила о создании и развитии искусственного интеллекта — локацией первых серий станет Новосибирск.

В России снимут первый документальный сериал об ИИ, который мог бы заинтересовать молодую аудиторию, уверен автор проекта, директор Фонда соцкино Михаил Комлев. Подробнее о съемках Комлев рассказал в беседе с ТАСС.

Сообщается, что съемки начнутся этим летом и пройдут в семи городах России, включая Новосибирск. Также в сериале будут показаны некоторые страны БРИКС (Китай, Индия, Бразилия, Африка), так как сюжет из четырех серий повествует о развитии цифровых технологий и международном сотрудничестве ученых.

При съемках киберсериала будут использоваться современные технологии. Искусственный интеллект будет помогать сценаристам, операторам и монтажерам.

Премьера состоится весной 2026 года. По словам инициаторов проекта, сериал может заинтересовать молодых людей (возраст от 14 до 30 лет), которые могли бы найти свое призвание в профессиях, связанных с ИИ.

Ранее искусственный интеллект начал помогать новосибирцам при покупке автомобилей.

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#София Самарина#Культура#Общество#Технологии#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Кино#Сибирь#Искусственный интеллект
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