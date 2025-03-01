Первый киберсериал об искусственном интеллекте снимут в Новосибирске

Posted 1 марта, 06:58
Published 1 марта, 06:58
Modified 1 марта, 07:01
Updated 1 марта, 07:01
В России снимут первый документальный сериал об ИИ, который мог бы заинтересовать молодую аудиторию, уверен автор проекта, директор Фонда соцкино Михаил Комлев. Подробнее о съемках Комлев рассказал в беседе с ТАСС.
Сообщается, что съемки начнутся этим летом и пройдут в семи городах России, включая Новосибирск. Также в сериале будут показаны некоторые страны БРИКС (Китай, Индия, Бразилия, Африка), так как сюжет из четырех серий повествует о развитии цифровых технологий и международном сотрудничестве ученых.
При съемках киберсериала будут использоваться современные технологии. Искусственный интеллект будет помогать сценаристам, операторам и монтажерам.
Премьера состоится весной 2026 года. По словам инициаторов проекта, сериал может заинтересовать молодых людей (возраст от 14 до 30 лет), которые могли бы найти свое призвание в профессиях, связанных с ИИ.
Ранее искусственный интеллект начал помогать новосибирцам при покупке автомобилей.