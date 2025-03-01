Первый киберсериал об искусственном интеллекте снимут в Новосибирске

Сообщается, что съемки начнутся этим летом и пройдут в семи городах России, включая Новосибирск. Также в сериале будут показаны некоторые страны БРИКС (Китай, Индия, Бразилия, Африка), так как сюжет из четырех серий повествует о развитии цифровых технологий и международном сотрудничестве ученых.