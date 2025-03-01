Россиян предупредили о резком скачке цен на услуги такси из-за новых требований

Posted 1 марта, 10:32
Published 1 марта, 10:32
Modified 1 марта, 10:34
Updated 1 марта, 10:34
Члены союза выступили с критикой законопроекта, который обязывает перевозчиков использовать только автомобили отечественного производства. Главная причина критики заключается в том, что новые требования приведут к дефициту машин и оттоку самозанятых водителей, что естественно скажется на уровне цен.
Как заявили в РСПП, под новые требования подходят исключительно модели Lada. Только у «АвтоВАЗа» возможно набрать требуемые 3,2 тысячи баллов локализации. Из-за этого сотни тысяч водителей в России могут лишиться работы.
В качестве альтернативы, которая не ударит по водителям и клиентам, в РСПП предложили отложить внедрение требований минимум до осени следующего года, а также расширить меры господдержки для закупки автомобилей.
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