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Posted 1 марта, 10:32

Published 1 марта, 10:32

Modified 1 марта, 10:34

Updated 1 марта, 10:34

Самозанятые таксисты рискуют потерять работу из-за новых требований

Россиян предупредили о резком скачке цен на услуги такси из-за новых требований

1 марта 2025, 10:32
Фото: 1MI. Самозанятые таксисты рискуют потерять работу из-за новых требований

В Новосибирской области подорожает такси из-за новых требований

Российский союз промышленников и предпринимателей раскритиковал новый законопроект, который может спровоцировать отток водителей и скачок цен на услуги такси.

Члены союза выступили с критикой законопроекта, который обязывает перевозчиков использовать только автомобили отечественного производства. Главная причина критики заключается в том, что новые требования приведут к дефициту машин и оттоку самозанятых водителей, что естественно скажется на уровне цен.

Как заявили в РСПП, под новые требования подходят исключительно модели Lada. Только у «АвтоВАЗа» возможно набрать требуемые 3,2 тысячи баллов локализации. Из-за этого сотни тысяч водителей в России могут лишиться работы.

В качестве альтернативы, которая не ударит по водителям и клиентам, в РСПП предложили отложить внедрение требований минимум до осени следующего года, а также расширить меры господдержки для закупки автомобилей.

Ранее отмечались проблемы с сервисом такси в Новосибирске — сибиряки составили народный антирейтинг такси.

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