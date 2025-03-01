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Posted 1 марта, 08:32

Published 1 марта, 08:32

Modified 1 марта, 08:34

Updated 1 марта, 08:34

Какие законы вступят в силу в 2025

С 1 марта жизнь не будет прежней: какие законы вступят в силу в России

1 марта 2025, 08:32
Фото: Изображение Midjourney. Какие законы вступят в силу в 2025

Жителям Новосибирской области рассказали о новых законах с 1 марта 2025

С весны 2025 года в силу вступает ряд новых законов, касающихся имущества россиян, новых запретов для несовершеннолетних, индексации выплат и другие.

Рост пенсий

Прибавку к выплату получат пенсионеры, которым в феврале 2025 исполнилось 80 лет. Теперь выплата к страховой части достигнет 17 815 рублей.

Самозапрет кредитов

Новый закон поможет обезопасить свои счета от мошенников. Россияне смогут запретить оформление онлайн-кредитов на свое имя. Банки и организации также будут вынуждены отказать в подписании кредита в случае наличия самозапрета.

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Запрет на продажу энергетиков и зажигалок

Продавцам запретят продавать энергетики несовершеннолетним. Более того, в каждом регионе могут устанавливаться дополнительные ограничения по времени и месту продажи тонизирующих напитков.

Более того, теперь несовершеннолетним перестанут продавать баллончики для зажигалок. По словам Володина, данная мера направлена на то, чтобы пресечь увлечение детей токсикоманией.

Квитанции за жилье

С марта изменится порядок оплаты за жилье. Из общей площади исключат балконы, лоджии, веранды. При этом уточняется, что перерасчет за прошлый период производится не будет.

Конфискация земель

Заброшенные дачные участки начнут изымать у владельцев и выставлять на публичные торги. Чтобы избежать этого, хозяевам участков необходимо принимать меры, чтобы не допустить захламления участка или приведения земли в непригодное состояние.

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Госрегистрация автомобиля

С марта 2025 года станет проще снять автомобиль с учета, если он числится в угоне. Также для регистрации больше не потребуется полис ОСАГО. Однако теперь владельцам могут отказать в регистрации транспорта, если утилизационный сбор не был оплачен.

Священники в больницах

С марта 2025 священнослужителям позволят приходить к пациентам в больничные палаты, но с небольшим ограничением: не более двух священников одновременно.

Ранее стало известно, кто имеет право на прибавку к пособиям с 1 марта 2025.

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