С 1 марта жизнь не будет прежней: какие законы вступят в силу в России

Posted 1 марта, 08:32
Published 1 марта, 08:32
Modified 1 марта, 08:34
Updated 1 марта, 08:34
Прибавку к выплату получат пенсионеры, которым в феврале 2025 исполнилось 80 лет. Теперь выплата к страховой части достигнет 17 815 рублей.
Новый закон поможет обезопасить свои счета от мошенников. Россияне смогут запретить оформление онлайн-кредитов на свое имя. Банки и организации также будут вынуждены отказать в подписании кредита в случае наличия самозапрета.
Продавцам запретят продавать энергетики несовершеннолетним. Более того, в каждом регионе могут устанавливаться дополнительные ограничения по времени и месту продажи тонизирующих напитков.
Более того, теперь несовершеннолетним перестанут продавать баллончики для зажигалок. По словам Володина, данная мера направлена на то, чтобы пресечь увлечение детей токсикоманией.
С марта изменится порядок оплаты за жилье. Из общей площади исключат балконы, лоджии, веранды. При этом уточняется, что перерасчет за прошлый период производится не будет.
Заброшенные дачные участки начнут изымать у владельцев и выставлять на публичные торги. Чтобы избежать этого, хозяевам участков необходимо принимать меры, чтобы не допустить захламления участка или приведения земли в непригодное состояние.
С марта 2025 года станет проще снять автомобиль с учета, если он числится в угоне. Также для регистрации больше не потребуется полис ОСАГО. Однако теперь владельцам могут отказать в регистрации транспорта, если утилизационный сбор не был оплачен.
С марта 2025 священнослужителям позволят приходить к пациентам в больничные палаты, но с небольшим ограничением: не более двух священников одновременно.
Ранее стало известно, кто имеет право на прибавку к пособиям с 1 марта 2025.