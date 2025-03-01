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Posted 1 марта, 06:27

Published 1 марта, 06:27

Modified 1 марта, 07:26

Updated 1 марта, 07:26

Какие преступления чаще всего совершают подростки

Стало известно, какие преступления чаще всего совершают новосибирские подростки

1 марта 2025, 06:27
Фото: 1MI. Какие преступления чаще всего совершают подростки
Число уголовных дел в отношении подростков сократилось, однако число тяжких преступлений с участием несовершеннолетних остается на прежнем уровне, сообщили в региональном СУ СК РФ.

За минувший год малолетние преступники чаще всего попадались на кражах, мошенничестве и разбое. Однако некоторый процент подростков попал под статьи о наркотиках. Об этом сообщил заместитель руководителя контрольно-следственного отдела СУ СК РФ по Новосибирской области Иван Любый в беседе с «РБК Новосибирск».

Всего за 2024 год было расследовано 370 преступлений — это на 6% меньше, чем в 2023. С другой стороны, статистика тяжких преступлений не изменилась — за год расследовали 313 уголовных дел.

Специалисты отмечают, что специфика работы с малолетними нарушителями связана с возрастными особенностями психики.

Ранее в новосибирской прокуратуре заявили о снижении преступности в регионе.

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