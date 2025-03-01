Стало известно, какие преступления чаще всего совершают новосибирские подростки

Posted 1 марта, 06:27
Published 1 марта, 06:27
Modified 1 марта, 07:26
Updated 1 марта, 07:26
За минувший год малолетние преступники чаще всего попадались на кражах, мошенничестве и разбое. Однако некоторый процент подростков попал под статьи о наркотиках. Об этом сообщил заместитель руководителя контрольно-следственного отдела СУ СК РФ по Новосибирской области Иван Любый в беседе с «РБК Новосибирск».
Всего за 2024 год было расследовано 370 преступлений — это на 6% меньше, чем в 2023. С другой стороны, статистика тяжких преступлений не изменилась — за год расследовали 313 уголовных дел.
Специалисты отмечают, что специфика работы с малолетними нарушителями связана с возрастными особенностями психики.
Ранее в новосибирской прокуратуре заявили о снижении преступности в регионе.