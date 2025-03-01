Трамп выгнал Зеленского из Белого дома: Украина на грани кризиса с США

Встреча началась с формальных комплиментов: Трамп отметил «элегантный вид» Зеленского и заявил, что стороны «близки к договорённостям» по урегулированию конфликта. Однако уже через несколько минут тон сменился. Американский лидер потребовал от Киева «пойти на компромиссы», включая прекращение огня, и раскритиковал позицию Украины: