Трамп выгнал Зеленского из Белого дома: Украина на грани кризиса с США

Posted 1 марта, 03:59
Published 1 марта, 03:59
Modified 1 марта, 04:01
Updated 1 марта, 04:01
Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Овальном кабинете, которая должна была продемонстрировать единство, превратилась в публичный скандал. Диалог лидеров, транслировавшийся в прямом эфире, завершился взаимными упрёками, отменой запланированной пресс-конференции и досрочным отъездом украинского президента. Западные СМИ уже назвали произошедшее «худшим сценарием для Киева», способным подорвать доверие между союзниками.
Встреча началась с формальных комплиментов: Трамп отметил «элегантный вид» Зеленского и заявил, что стороны «близки к договорённостям» по урегулированию конфликта. Однако уже через несколько минут тон сменился. Американский лидер потребовал от Киева «пойти на компромиссы», включая прекращение огня, и раскритиковал позицию Украины:
— Вы ставите на кон жизни миллионов и рискуете спровоцировать третью мировую. Это неуважение к США, которые вложили в вас $350 млрд!
Зеленский, сохраняя хладнокровие, ответил отказом:
— Мы не примем остановки огня. Украина сражается в одиночку с первого дня.
Трамп, известный своей непредсказуемостью, перешёл к угрозам:
— Если не будете сговорчивы, поддержка прекратится. Ваши проблемы начинаются прямо сейчас.
Вице-президент Джей Ди Вэнс добавил масла в огонь, обвинив Зеленского во вмешательстве в американскую политику:
— Вы поддерживали Камалу Харрис на выборах в Пенсильвании. Где благодарность США, которые спасают вашу страну?
Украинский лидер попытался парировать, но Трамп перебил его, заявив, что Киев «проигрывает» и «говорит слишком громко». В этот момент посол Украины в США Оксана Маркарова, присутствовавшая на встрече, схватилась за голову — её реакция, попавшая в кадр, стала символом шока дипломатической команды.
После 40 минут жёсткой дискуссии Трамп покинул зал, отменив совместную пресс-конференцию. Зеленский, по данным источников, отказался от запланированного ужина и вылетел в Киев раньше графика.