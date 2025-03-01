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Posted 1 марта, 03:39

Published 1 марта, 03:39

Modified 1 марта, 03:41

Updated 1 марта, 03:41

ДТП в Новосибирске

В Новосибирске первоклассницу снес троллейбус с пассажирами

1 марта 2025, 03:39
Фото: 1MI. ДТП в Новосибирске
Троллейбус, следующий по маршруту №24, сбил ребенка в Калининском районе Новосибирска, сообщили в ГАИ.

Вечером в Новосибирске произошло ДТП с участием ребенка. 7-летняя девочка переходила дорогу по «зебре», в это же время по маршруту двигался троллейбус. Общественный транспорт с пассажирами внутри буквально снес девочку.

В результате аварии ребенок пострадал. С места ДТП ее экстренно госпитализировали в больницу, где врачи оказали школьнице всю необходимую помощь.

Фото: ГАИ Новосибирска

Сейчас сотрудники ГАИ разбираются в происшествии, устанавливая виновное лицо. Напомним, что ранее автомобилистам рассказали о новых правилах регистрации машин.

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#Екатерина Нимко#Общество#Транспорт#Новосибирск#ДТП
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