В Новосибирске первоклассницу снес троллейбус с пассажирами

Posted 1 марта, 03:39
Published 1 марта, 03:39
Modified 1 марта, 03:41
Updated 1 марта, 03:41
Вечером в Новосибирске произошло ДТП с участием ребенка. 7-летняя девочка переходила дорогу по «зебре», в это же время по маршруту двигался троллейбус. Общественный транспорт с пассажирами внутри буквально снес девочку.
В результате аварии ребенок пострадал. С места ДТП ее экстренно госпитализировали в больницу, где врачи оказали школьнице всю необходимую помощь.
Сейчас сотрудники ГАИ разбираются в происшествии, устанавливая виновное лицо. Напомним, что ранее автомобилистам рассказали о новых правилах регистрации машин.