В Новосибирске задержан избивший незнакомца в доме на Заречной

Posted 1 марта, 11:07
Published 1 марта, 11:07
Modified 1 марта, 11:09
Updated 1 марта, 11:09
Как сообщили в региональном МВД, все участники инцидента были установлены. Пострадавшему было выдано направление на судебно-медицинскую экспертизу. В настоящее время проводится расследование — в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело за причинение лёгкого вреда здоровью.
Напомним, инцидент произошел 23 февраля в подъезде одного из домов на улице Заречной в Первомайском районе Новосибирска. Избитый неизвестными мужчина был госпитализирован со сломанным носом и другими повреждениями. Супруга пострадавшего приложила кадры с камеры видеонаблюдения к заявлению в правоохранительные органы.
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