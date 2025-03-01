В Новосибирске задержан избивший незнакомца в доме на Заречной

Напомним, инцидент произошел 23 февраля в подъезде одного из домов на улице Заречной в Первомайском районе Новосибирска. Избитый неизвестными мужчина был госпитализирован со сломанным носом и другими повреждениями. Супруга пострадавшего приложила кадры с камеры видеонаблюдения к заявлению в правоохранительные органы.