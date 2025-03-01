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Posted 1 марта, 11:07

Published 1 марта, 11:07

Modified 1 марта, 11:09

Updated 1 марта, 11:09

Нарушитель был задержан

В Новосибирске задержан избивший незнакомца в доме на Заречной

1 марта 2025, 11:07
Фото: 1MI. Нарушитель был задержан
Житель дома на Заречной подвергся нападению неизвестных возле лифта в свое доме. Сотрудники правоохранительных органов задержали участников инцидента.

Как сообщили в региональном МВД, все участники инцидента были установлены. Пострадавшему было выдано направление на судебно-медицинскую экспертизу. В настоящее время проводится расследование — в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело за причинение лёгкого вреда здоровью.

Напомним, инцидент произошел 23 февраля в подъезде одного из домов на улице Заречной в Первомайском районе Новосибирска. Избитый неизвестными мужчина был госпитализирован со сломанным носом и другими повреждениями. Супруга пострадавшего приложила кадры с камеры видеонаблюдения к заявлению в правоохранительные органы.

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