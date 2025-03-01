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Posted 1 марта, 06:44

Published 1 марта, 06:44

Modified 1 марта, 06:46

Updated 1 марта, 06:46

Газ появится в сельской местности

В Новосибирской области газ проведут более чем в 60 населенных пунктов

1 марта 2025, 06:44
Фото: Изображение Midjourney. Газ появится в сельской местности
28 февраля губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил о планах по газификации региона в 2025 году.

Сообщается, что процесс перехода на природный газ в регионе продолжится до 2029 года. Со следующего года газ проведут в 5 новых районах: Карасукском, Баганском, Чистоозёрном, Купинском и Сузунском.

В ходе проекта газ проведут в 64 населенных пункта, большая часть которых расположена в сельской местности. Будут газифицированы более 40 тысяч домовладений.

Напомним, ранее стало известно о появлении новых муниципальных округов в Новосибирской области.

Ранее новосибирский депутат оказался под арестом — он обвиняется в хищении газа более чем на 800 тысяч рублей.

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