В Новосибирской области газ проведут более чем в 60 населенных пунктов

Posted 1 марта, 06:44
Published 1 марта, 06:44
Modified 1 марта, 06:46
Updated 1 марта, 06:46
Сообщается, что процесс перехода на природный газ в регионе продолжится до 2029 года. Со следующего года газ проведут в 5 новых районах: Карасукском, Баганском, Чистоозёрном, Купинском и Сузунском.
В ходе проекта газ проведут в 64 населенных пункта, большая часть которых расположена в сельской местности. Будут газифицированы более 40 тысяч домовладений.
Напомним, ранее стало известно о появлении новых муниципальных округов в Новосибирской области.
Ранее новосибирский депутат оказался под арестом — он обвиняется в хищении газа более чем на 800 тысяч рублей.