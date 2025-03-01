В Новосибирской области на пожаре погиб мужчина

Posted 1 марта, 11:28
Published 1 марта, 11:28
Modified 1 марта, 11:30
Updated 1 марта, 11:30
Пожар произошел на ул. Барнаульская. Площадь возгорания составила 2 кв. м. Прибывшие сотрудники МЧС ликвидировали огонь за считанные минуты.
В доме на момент возгорания находился мужчина. Спасти его жизнь, несмотря на оперативную работу прибывших служб, не удалось.
Предварительно, возгорание могло произойти из-за неосторожного курения — специалисты продолжают устанавливать обстоятельства и причину инцидента.
Ранее было возбуждено уголовное дело по факту гибели двух людей на пожаре под Новосибирском.