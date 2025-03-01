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Posted 1 марта, 11:28

Published 1 марта, 11:28

Modified 1 марта, 11:30

Updated 1 марта, 11:30

Возгорание произошло в частном доме

В Новосибирской области на пожаре погиб мужчина

1 марта 2025, 11:28
Фото: 1MI. Возгорание произошло в частном доме
Возгорание произошло 28 февраля в частном доме в Черепаново, о чем сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Пожар произошел на ул. Барнаульская. Площадь возгорания составила 2 кв. м. Прибывшие сотрудники МЧС ликвидировали огонь за считанные минуты.

В доме на момент возгорания находился мужчина. Спасти его жизнь, несмотря на оперативную работу прибывших служб, не удалось.

Предварительно, возгорание могло произойти из-за неосторожного курения — специалисты продолжают устанавливать обстоятельства и причину инцидента.

Ранее было возбуждено уголовное дело по факту гибели двух людей на пожаре под Новосибирском.

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