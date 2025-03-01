В Новосибирской области приставы изъяли автомобиль под видом покупателей

Posted 1 марта, 06:31
Published 1 марта, 06:31
Modified 1 марта, 06:33
Updated 1 марта, 06:33
38-летний искитимец заявил приставам, что его Nissan Teana стоит в разобранном виде, а сам он уехал из Новосибирской области на вахту. Однако госслужащие обнаружили на сайте объявлений тот самый автомобиль, принадлежащий должнику. Сибиряк намеревался продать его по заниженной цене.
Приставы позвонили продавцу и договорились о встрече как потенциальные покупатели. Должник был крайне изумлен, когда «покупатели» погрузили авто на эвакуатор. Арестованное транспортное средство передадут на хранение, в дальнейшем средства с его продажи пойдут в счет погашения долга.
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