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Posted 1 марта, 06:31

Published 1 марта, 06:31

Modified 1 марта, 06:33

Updated 1 марта, 06:33

Автомобиль изъяли

В Новосибирской области приставы изъяли автомобиль под видом покупателей

1 марта 2025, 06:31
Фото: Изображение Midjourney. Автомобиль изъяли
Судебные приставы пошли на хитрость, чтобы изъять автомобиль у упрямого должника из Искитима.

38-летний искитимец заявил приставам, что его Nissan Teana стоит в разобранном виде, а сам он уехал из Новосибирской области на вахту. Однако госслужащие обнаружили на сайте объявлений тот самый автомобиль, принадлежащий должнику. Сибиряк намеревался продать его по заниженной цене.

Приставы позвонили продавцу и договорились о встрече как потенциальные покупатели. Должник был крайне изумлен, когда «покупатели» погрузили авто на эвакуатор. Арестованное транспортное средство передадут на хранение, в дальнейшем средства с его продажи пойдут в счет погашения долга.

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