В Новосибирской области приставы изъяли автомобиль под видом покупателей

38-летний искитимец заявил приставам, что его Nissan Teana стоит в разобранном виде, а сам он уехал из Новосибирской области на вахту. Однако госслужащие обнаружили на сайте объявлений тот самый автомобиль, принадлежащий должнику. Сибиряк намеревался продать его по заниженной цене.