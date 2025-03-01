Жители Новосибирской области массово отказываются ставить прививки от бешенства

В прошлом году прививку от опасного заболевания не поставили 1848 человек: из них 1021 отказались от вакцинации, а 579 самовольно прекратили курс. Согласно статистике, приведенной специалистами, в 2020 году не привились всего 344 человека, однако к 2024 году число отказников увеличилось в пять раз.