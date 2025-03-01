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Posted 1 марта, 10:19

Published 1 марта, 10:19

Modified 1 марта, 10:21

Updated 1 марта, 10:21

Число поставивших прививку сократилось

Жители Новосибирской области массово отказываются ставить прививки от бешенства

1 марта 2025, 10:19
Фото: 1MI. Число поставивших прививку сократилось
В НСО отметили отрицательную динамику вакцинации от бешенства за последние 4 года.

С 2020 года число новосибирцев, привившихся от бешенства, сократилось почти на 30%, сообщает Om1 Новосибирск со ссылкой на Центр гигиены и эпидемиологии региона.

В прошлом году прививку от опасного заболевания не поставили 1848 человек: из них 1021 отказались от вакцинации, а 579 самовольно прекратили курс. Согласно статистике, приведенной специалистами, в 2020 году не привились всего 344 человека, однако к 2024 году число отказников увеличилось в пять раз.

Ранее новосибирцев призвали начать вакцинацию от клещей. Кроме того, в региональном Минздраве объяснили, как вакцинация влияет на уровень заболеваемости в Новосибирске.

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