Жители Новосибирской области массово отказываются ставить прививки от бешенства

Posted 1 марта, 10:19
Published 1 марта, 10:19
Modified 1 марта, 10:21
Updated 1 марта, 10:21
С 2020 года число новосибирцев, привившихся от бешенства, сократилось почти на 30%, сообщает Om1 Новосибирск со ссылкой на Центр гигиены и эпидемиологии региона.
В прошлом году прививку от опасного заболевания не поставили 1848 человек: из них 1021 отказались от вакцинации, а 579 самовольно прекратили курс. Согласно статистике, приведенной специалистами, в 2020 году не привились всего 344 человека, однако к 2024 году число отказников увеличилось в пять раз.
Ранее новосибирцев призвали начать вакцинацию от клещей. Кроме того, в региональном Минздраве объяснили, как вакцинация влияет на уровень заболеваемости в Новосибирске.