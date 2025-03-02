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Posted 2 марта, 12:00

Published 2 марта, 12:00

Modified 2 марта, 13:03

Updated 2 марта, 13:03

В театре было ЧП

Актер новосибирского театра получил перелом челюсти во время спектакля

2 марта 2025, 12:00
Фото: 1MI. В театре было ЧП
Во время исполнения роли Тотошки в мюзикле «Волшебник Изумрудного города» в Новосибирском музыкальном театре произошел инцидент, прервавший представление.

Артист Никита Карев, выполняя сложный трюк, потерял равновесие и упал в оркестровую яму, получив серьёзную травму. Зрители стали свидетелями экстренной эвакуации актера сотрудниками скорой помощи.

Инцидент случился на кульминационном этапе второго акта. По предварительным данным, причиной падения стал технический сбой освещения, из-за которого Карев не заметил край сцены.

В результате падения у артиста диагностирован перелом нижней челюсти, потребовавший немедленной госпитализации. Через несколько часов после операции актер извинился перед зрителями. В театре Новосибирска сняли с показа скандальный спектакль о взяточниках.

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