Бывший мэр Новосибирска Анатолий Локоть возглавил обком КПРФ

Posted 2 марта, 04:16
Published 2 марта, 04:16
Modified 2 марта, 06:18
Updated 2 марта, 06:18
1 марта 2024 года на организационном пленуме обкома КПРФ он был переизбран первым секретарём, сохранив лидерство в партийной структуре области. Помимо Анатолия Локтя, ключевые позиции распределились следующим образом:
Второй секретарь: депутат Госдумы Ренат Сулейманов (переизбран).
Секретари по направлениям:
— Владимир Карпов — работа с депутатским корпусом;
— Алексей Русаков — организационные вопросы;
— Глеб Черепанов — агитация и пропаганда;
— Роман Яковлев — избирательные кампании;
— Владимир Сабалевский — хозяйственная деятельность и поддержка СВО.
В обновлённый состав обкома вошли 74 человека, 52 кандидата в члены комитета и 15 представителей Контрольно-ревизионной комиссии.
Анатолий Локоть, родившийся в Новосибирске в 1959 году, прошёл путь от депутата горсовета до федерального политика:
1996: избран в областной Совет депутатов.
2000: возглавил фракцию КПРФ в новосибирском горсовете.
2003–2014: депутат Госдумы (три созыва подряд).
2014–2024: мэр Новосибирска (две избирательные кампании: 2014 и 2019).
25 января 2024: досрочно сложил полномочия градоначальника, сосредоточившись на партийной работе.