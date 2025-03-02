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Posted 2 марта, 04:16

Published 2 марта, 04:16

Modified 2 марта, 06:18

Updated 2 марта, 06:18

Локоть возглавил обком

Бывший мэр Новосибирска Анатолий Локоть возглавил обком КПРФ

2 марта 2025, 04:16
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Локоть возглавил обком
Экс-мэр Новосибирска Анатолий Локоть вернулся на руководящую должность в региональном отделении Коммунистической партии.

1 марта 2024 года на организационном пленуме обкома КПРФ он был переизбран первым секретарём, сохранив лидерство в партийной структуре области. Помимо Анатолия Локтя, ключевые позиции распределились следующим образом:

  • Второй секретарь: депутат Госдумы Ренат Сулейманов (переизбран).

  • Секретари по направлениям:

    — Владимир Карпов — работа с депутатским корпусом;

    — Алексей Русаков — организационные вопросы;

    — Глеб Черепанов — агитация и пропаганда;

    — Роман Яковлев — избирательные кампании;

    — Владимир Сабалевский — хозяйственная деятельность и поддержка СВО.

В обновлённый состав обкома вошли 74 человека, 52 кандидата в члены комитета и 15 представителей Контрольно-ревизионной комиссии.

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Политическая карьера Локтя: от мэрии к партийному руководству

Анатолий Локоть, родившийся в Новосибирске в 1959 году, прошёл путь от депутата горсовета до федерального политика:

  • 1996: избран в областной Совет депутатов.

  • 2000: возглавил фракцию КПРФ в новосибирском горсовете.

  • 2003–2014: депутат Госдумы (три созыва подряд).

  • 2014–2024: мэр Новосибирска (две избирательные кампании: 2014 и 2019).

  • 25 января 2024: досрочно сложил полномочия градоначальника, сосредоточившись на партийной работе.

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