Под Новосибирском разведчики гранатометами остановили противника

Posted 2 марта, 02:55
Published 2 марта, 02:55
Modified 2 марта, 04:57
Updated 2 марта, 04:57
На учебных полях Новосибирской области завершились масштабные тактические учения разведывательных подразделений, где молодые офицеры отработали применение современных видов вооружения, включая автоматические гранатомёты АГС-17 «Пламя» и беспилотные комплексы. Мероприятия направлены на повышение готовности к гибридным конфликтам с использованием технологий XXI века.
В рамках сценария офицеры нейтрализовали наступление условного противника, занявшего укреплённые позиции. Для этого задействовали АГС-17 — оружие, способное вести огонь на дистанции до 1,7 км. Особенность учений — комбинирование траекторий: навесная — для поражения целей за укрытиями; настильная — для точечных ударов по открытым участкам.
Корректировку атак обеспечивали БПЛА серии «Орлан», транслирующие видео в режиме онлайн. Дроны также имитировали работу вражеской разведки, что усложняло задачу участникам. Руководство учениями взяли на себя военные, имеющие боевой опыт в спецоперациях. Они акцентировали внимание на организации засад в условиях плотной застройки; быстрой смене позиций после атаки; взаимодействии с артиллерийскими наводчиками через цифровые системы связи.
В сборах участвовали 300 офицеров, которые позже станут инструкторами для своих подразделений. Были отработаны сценарии: стрельба из нестандартных позиций (окна, подвалы), эвакуация раненых под огнём, минирование зданий. Для симуляции реальных угроз использовались дымовые завесы и пиротехнические имитаторы взрывов. Это позволило создать условия, приближенные к зоне активных боевых действий.
Подобные учения в ЦВО проводятся ежегодно, но после 2022 года их интенсивность выросла на 40%. Новосибирский полигон выбран не случайно: его инфраструктура включает как открытые степные зоны, так и макеты городских кварталов. По данным Минобороны, до конца 2025 года аналогичные сборы пройдут в десяти регионах страны, включая Дальний Восток и Калининград. Ранее стало известно, какие законы вступили в силу с 1 марта.