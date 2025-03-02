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Posted 2 марта, 02:55

Published 2 марта, 02:55

Modified 2 марта, 04:57

Updated 2 марта, 04:57

Учения прошли

Под Новосибирском разведчики гранатометами остановили противника

2 марта 2025, 02:55
Фото: 1MI. Учения прошли
Новосибирский полигон стал площадкой для подготовки разведчиков нового поколения, о чем сообщили в ЦВО.

На учебных полях Новосибирской области завершились масштабные тактические учения разведывательных подразделений, где молодые офицеры отработали применение современных видов вооружения, включая автоматические гранатомёты АГС-17 «Пламя» и беспилотные комплексы. Мероприятия направлены на повышение готовности к гибридным конфликтам с использованием технологий XXI века.

В рамках сценария офицеры нейтрализовали наступление условного противника, занявшего укреплённые позиции. Для этого задействовали АГС-17 — оружие, способное вести огонь на дистанции до 1,7 км. Особенность учений — комбинирование траекторий: навесная — для поражения целей за укрытиями; настильная — для точечных ударов по открытым участкам.

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Корректировку атак обеспечивали БПЛА серии «Орлан», транслирующие видео в режиме онлайн. Дроны также имитировали работу вражеской разведки, что усложняло задачу участникам. Руководство учениями взяли на себя военные, имеющие боевой опыт в спецоперациях. Они акцентировали внимание на организации засад в условиях плотной застройки; быстрой смене позиций после атаки; взаимодействии с артиллерийскими наводчиками через цифровые системы связи.

В сборах участвовали 300 офицеров, которые позже станут инструкторами для своих подразделений. Были отработаны сценарии: стрельба из нестандартных позиций (окна, подвалы), эвакуация раненых под огнём, минирование зданий. Для симуляции реальных угроз использовались дымовые завесы и пиротехнические имитаторы взрывов. Это позволило создать условия, приближенные к зоне активных боевых действий.

Подобные учения в ЦВО проводятся ежегодно, но после 2022 года их интенсивность выросла на 40%. Новосибирский полигон выбран не случайно: его инфраструктура включает как открытые степные зоны, так и макеты городских кварталов. По данным Минобороны, до конца 2025 года аналогичные сборы пройдут в десяти регионах страны, включая Дальний Восток и Калининград. Ранее стало известно, какие законы вступили в силу с 1 марта.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Учения#Бойцы
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