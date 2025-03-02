Под Новосибирском разведчики гранатометами остановили противника

Подобные учения в ЦВО проводятся ежегодно, но после 2022 года их интенсивность выросла на 40%. Новосибирский полигон выбран не случайно: его инфраструктура включает как открытые степные зоны, так и макеты городских кварталов. По данным Минобороны, до конца 2025 года аналогичные сборы пройдут в десяти регионах страны, включая Дальний Восток и Калининград. Ранее стало известно, какие законы вступили в силу с 1 марта.