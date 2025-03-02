Появились кадры приезда погибшего журналиста Влада Листьева в Новосибирск

Визит Листьева в Новосибирск стал событием для местной медиасцены. В ДК «Энергия» он провёл творческую встречу, где обсуждал не только прорывные проекты вроде «Взгляда», но и этические дилеммы профессии. «Журналист должен быть проводником правды, даже если она обжигает», — заявил он в интервью для телеканала НТН. Участники встречи вспоминают, как Листьев критиковал гламуризацию новостей и призывал коллег «не бояться задавать неудобные вопросы».