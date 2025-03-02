Появились кадры приезда погибшего журналиста Влада Листьева в Новосибирск

Posted 2 марта, 08:53
Published 2 марта, 08:53
Modified 2 марта, 09:58
Updated 2 марта, 09:58
Его карьера, оборванная в подъезде дома в 1995-м, оставила вопросы, которые до сих пор терзают общество. За четыре года до трагедии, в феврале 1991-го, Листьев приехал в Новосибирск, чтобы поделиться с сибиряками своим видением журналистики будущего.
Визит Листьева в Новосибирск стал событием для местной медиасцены. В ДК «Энергия» он провёл творческую встречу, где обсуждал не только прорывные проекты вроде «Взгляда», но и этические дилеммы профессии. «Журналист должен быть проводником правды, даже если она обжигает», — заявил он в интервью для телеканала НТН. Участники встречи вспоминают, как Листьев критиковал гламуризацию новостей и призывал коллег «не бояться задавать неудобные вопросы».
Эти слова звучат особенно символично сегодня: через три года после сибирского турне Листьев запустит «Час пик» — программу, где впервые на федеральном ТВ чиновники отвечали на прямые обвинения.
Убийство телеведущего в 1995-м стало ударом для общества. Несмотря на 12 уголовных версий, 200 допрошенных свидетелей и признание киллеров-исполнителей, заказчики так и не названы. В 2023 году экс-генпрокурор Юрий Скуратов в интервью «Новой газете» заявил: «Следствие 90-х игнорировало ключевые улики — например, звонки из мэрии накануне убийства».
Что известно сегодня:
Пистолет Макарова, использованный убийцами, принадлежал члену одной из ОПГ;
За день до гибели Листьев обсуждал с коллегами расследование о коррупции в спортивном вещании;
В 2020 году ФСБ рассекретила часть архивов, подтвердив связь дела с «рейтинговыми войнами» на ТВ.
Листьев не просто создал форматы — он переписал правила эфира. «Поле чудес» с Якубовичем, стартовавшее как аналог западных шоу, стало народным феноменом, а «Взгляд» дал голос поколению перестройки. Современные ведущие называют его своим учителем.