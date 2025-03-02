Прощёное воскресенье 2025: как правильно просить прощение

Жителям Новосибирска рассказали, как просить прощение в прощеное воскресенье

2 марта 2025 года верующие отмечают Прощёное воскресенье — день, завершающий Масленицу и открывающий путь к Великому посту. Этот праздник, уходящий корнями в раннее христианство, призывает к очищению души через взаимное прощение и подготовку к покаянию.