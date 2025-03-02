В Минске не нашли ребенка по имени Трамп в семье из Новосибирска

Posted 2 марта, 06:37
Published 2 марта, 06:37
Modified 2 марта, 07:40
Updated 2 марта, 07:40
Органы юстиции Минска официально заявили, что в столице и прилегающих районах не зарегистрирован младенец с именем Трамп, о рождении которого в феврале 2024 года сообщили новосибирские СМИ. Расследование показало, что в архивах загсов за указанный период отсутствуют соответствующие записи.
25 февраля ряд изданий опубликовал материал о семье Елены и Владимира, переехавших из Новосибирска в пригород Минска два года назад. По их данным, супруги назвали новорождённого сына Трамп, однако на момент публикации свидетельство о рождении оформлено не было.
Главное управление юстиции Мингорисполкома провело проверку по запросу журналистов:
Изучены все акты о рождении с 1 по 27 февраля 2024 года.
Записи, подтверждающей факт регистрации имени «Трамп», не обнаружено.
В ведомстве НГС подчеркнули, что в Беларуси действуют строгие правила выбора имён, запрещающие использовать псевдонимы, титулы или слова, противоречащие национальным традициям.
Отложенная регистрация — семья могла не успеть оформить документы к моменту выхода публикации.
Журналистская ошибка — имя «Трамп» могло быть интерпретировано как шутка или неточность в источнике.
Смена решения — родители, столкнувшись с административными сложностями, отказались от нестандартного имени.
Случай привлёк внимание из-за растущей популярности необычных имён в СНГ. Ранее в Новосибирске регистрировали детей с именами «Люцифер» и «Афина», а в 2023 году в Минске отказали паре, пытавшейся назвать дочь «Крипто». Официальный комментарий от семьи Елены и Владимира пока не поступал. В роддоме Минской области также воздерживаются от заявлений, ссылаясь на врачебную тайну.