В Минске не нашли ребенка по имени Трамп в семье из Новосибирска

Случай привлёк внимание из-за растущей популярности необычных имён в СНГ. Ранее в Новосибирске регистрировали детей с именами «Люцифер» и «Афина», а в 2023 году в Минске отказали паре, пытавшейся назвать дочь «Крипто». Официальный комментарий от семьи Елены и Владимира пока не поступал. В роддоме Минской области также воздерживаются от заявлений, ссылаясь на врачебную тайну.