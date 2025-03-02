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Posted 2 марта, 06:37

Published 2 марта, 06:37

Modified 2 марта, 07:40

Updated 2 марта, 07:40

Ребенка не называли таким именем

В Минске не нашли ребенка по имени Трамп в семье из Новосибирска

2 марта 2025, 06:37
Фото: 1MI. Ребенка не называли таким именем
В Беларуси опровергли информацию о рождении ребёнка с именем Трамп у семьи из Новосибирска.

Органы юстиции Минска официально заявили, что в столице и прилегающих районах не зарегистрирован младенец с именем Трамп, о рождении которого в феврале 2024 года сообщили новосибирские СМИ. Расследование показало, что в архивах загсов за указанный период отсутствуют соответствующие записи.

25 февраля ряд изданий опубликовал материал о семье Елены и Владимира, переехавших из Новосибирска в пригород Минска два года назад. По их данным, супруги назвали новорождённого сына Трамп, однако на момент публикации свидетельство о рождении оформлено не было.

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Главное управление юстиции Мингорисполкома провело проверку по запросу журналистов:

  • Изучены все акты о рождении с 1 по 27 февраля 2024 года.

  • Записи, подтверждающей факт регистрации имени «Трамп», не обнаружено.

В ведомстве НГС подчеркнули, что в Беларуси действуют строгие правила выбора имён, запрещающие использовать псевдонимы, титулы или слова, противоречащие национальным традициям.

Возможные причины расхождений

  1. Отложенная регистрация — семья могла не успеть оформить документы к моменту выхода публикации.

  2. Журналистская ошибка — имя «Трамп» могло быть интерпретировано как шутка или неточность в источнике.

  3. Смена решения — родители, столкнувшись с административными сложностями, отказались от нестандартного имени.

Случай привлёк внимание из-за растущей популярности необычных имён в СНГ. Ранее в Новосибирске регистрировали детей с именами «Люцифер» и «Афина», а в 2023 году в Минске отказали паре, пытавшейся назвать дочь «Крипто». Официальный комментарий от семьи Елены и Владимира пока не поступал. В роддоме Минской области также воздерживаются от заявлений, ссылаясь на врачебную тайну.

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