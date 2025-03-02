В Новосибирске у общественника провели обыски — с чем это связано

Депутата Виталия Пустотина заключили в СИЗО 28 февраля по подозрению в незаконном подключении к газовым сетям. Следствие считает, что он организовал врезку в магистраль, похитив ресурсов на 800 тыс. рублей. Если вина подтвердится, ему грозит до 5 лет лишения свободы по ст. 158 УК РФ.