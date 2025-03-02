В Новосибирске у общественника провели обыски — с чем это связано

Posted 2 марта, 09:10
Published 2 марта, 09:10
Modified 2 марта, 13:06
Updated 2 марта, 13:06
В Искитиме Новосибирской области силовики провели обыски у местного общественного активиста Артёма Фролова, изъяв электронные устройства и носители информации. Мероприятия связаны с уголовным делом депутата городского совета Виталия Пустотина, обвиняемого в хищении газа на сумму 800 тыс. рублей.
2 марта 2025 года сотрудники следственных органов: вошли в жилище Фролова на основании судебного решения; изъяли компьютеры, внешние жёсткие диски и флеш-накопители; составили протокол, указав, что Фролов фигурирует в деле как свидетель.
Сам общественник, выступающий помощником Пустотина, заявил, что не обладает значимой информацией по делу:
«Мне нечего сказать следствию по существу. Жаль потерянных данных: там были архивы общественных проектов, ещё не опубликованные расследования», — рассказал он «Прецеденту».
Депутата Виталия Пустотина заключили в СИЗО 28 февраля по подозрению в незаконном подключении к газовым сетям. Следствие считает, что он организовал врезку в магистраль, похитив ресурсов на 800 тыс. рублей. Если вина подтвердится, ему грозит до 5 лет лишения свободы по ст. 158 УК РФ.
Пустотин останется в СИЗО до конца следствия. Фролов намерен обжаловать изъятие техники, требуя возврата данных. Искитимское сообщество собирает петицию с призывом к прозрачности расследования.