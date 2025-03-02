В Новосибирской области случился пожар в доме с тремя детьми

Posted 2 марта, 05:05
Published 2 марта, 05:05
Modified 2 марта, 07:39
Updated 2 марта, 07:39
В Куйбышевском районе Новосибирской области 1 марта произошёл крупный пожар в двухквартирном доме села Абрамово, однако трагедии удалось избежать благодаря оперативной эвакуации. Возгорание началось около 7:30 утра в хозяйственной постройке многодетной семьи. Огненная стихия быстро перекинулась на основное здание, где находились 34-летняя мать и её дети 3, 7 и 10 лет.
Входная дверь оказалась заблокирована рухнувшими элементами кровли, а сработавший датчик дыма с GSM-оповещением мгновенно передал сигнал в МЧС и на телефон хозяйки. Семья выбралась через окно за минуты до полного охвата комнат пламенем.
GSM-извещатель стал главным спасителем. Параллельно с автоматическим сигналом на пульт дежурного поступил звонок от соседа, заметившего дым. 12 пожарных расчётов локализовали огонь за 40 минут. Им удалось сохранить вторую половину дома, где проживают пожилые супруги. Полностью были уничтожены: кровля, баня, веранда и 75% жилых помещений. Ранее в Мошковском районе произошел крупный пожар, который унес жизни двух людей.