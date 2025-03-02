В Новосибирской области случился пожар в доме с тремя детьми

GSM-извещатель стал главным спасителем. Параллельно с автоматическим сигналом на пульт дежурного поступил звонок от соседа, заметившего дым. 12 пожарных расчётов локализовали огонь за 40 минут. Им удалось сохранить вторую половину дома, где проживают пожилые супруги. Полностью были уничтожены: кровля, баня, веранда и 75% жилых помещений. Ранее в Мошковском районе произошел крупный пожар, который унес жизни двух людей.