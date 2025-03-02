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Posted 2 марта, 07:04

Published 2 марта, 07:04

Modified 2 марта, 09:06

Updated 2 марта, 09:06

В регионе потеплеет

Весеннее потепление в марте — чего ждать от погоды в Новосибирской области

2 марта 2025, 07:04
Фото: Артем Шершнев. atas.info. В регионе потеплеет

В Новосибирске ожидается потепление до +1

Новосибирск встретит март температурными контрастами: от -19°C до первых весенних «плюсов», о чем говорят данные погодных сервисов.

Первая неделя марта в Новосибирской области порадует жителей динамичной погодой: резкие перепады температур, осадки и постепенное потепление к концу недели создадут типичный для Сибири переход от зимы к весне.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, ночь с 2 на 3 марта станет самой холодной: -7…-12 в большинстве районов; до -19 в отдельных локациях. Днём 3 марта столбики термометров поднимутся до -1…-6, местами сохраняя -11.

Также ночью ожидается слабый снег; днём — мокрый снег, при прояснениях — изморозь и туманы; на дорогах — гололедица. С 3 марта синоптики прогнозируют постепенное смягчение погоды: 3 марта: днём -3; 4 марта: -5; 5 марта +1 (первый весенний «плюс» в регионе).

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По данным «Яндекс.Погоды», 6–7 марта новосибирцев ждёт: 0…+1 днём; умеренные снегопады, характерные для ранней весны; повышенная влажность и порывистый ветер до 7 м/с.

Рекомендации горожанам:

  • Водителям — сменить резину на всесезонную до 10 марта;

  • Пешеходам — использовать противоскользящие накладки;

  • Дачникам — проверить укрытия для многолетних растений.

Климатические аномалии

Мартовские колебания температур в Новосибирске — норма. За последние 10 лет:

  • Средняя температура первой недели марта: -4,2°C;

  • Рекордный минимум (2018): -24°C;

  • Рекордный максимум (2020): +5°C.

Погодные качели продлятся до середины марта, после чего регион перейдёт к стабильному снеготаянию. Ранее стал известен прогноз погоды на май.

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