Весеннее потепление в марте — чего ждать от погоды в Новосибирской области

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, ночь с 2 на 3 марта станет самой холодной: -7…-12 в большинстве районов; до -19 в отдельных локациях. Днём 3 марта столбики термометров поднимутся до -1…-6, местами сохраняя -11.