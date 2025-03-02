Весеннее потепление в марте — чего ждать от погоды в Новосибирской области

Posted 2 марта, 07:04
Published 2 марта, 07:04
Modified 2 марта, 09:06
Updated 2 марта, 09:06
Первая неделя марта в Новосибирской области порадует жителей динамичной погодой: резкие перепады температур, осадки и постепенное потепление к концу недели создадут типичный для Сибири переход от зимы к весне.
По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, ночь с 2 на 3 марта станет самой холодной: -7…-12 в большинстве районов; до -19 в отдельных локациях. Днём 3 марта столбики термометров поднимутся до -1…-6, местами сохраняя -11.
Также ночью ожидается слабый снег; днём — мокрый снег, при прояснениях — изморозь и туманы; на дорогах — гололедица. С 3 марта синоптики прогнозируют постепенное смягчение погоды: 3 марта: днём -3; 4 марта: -5; 5 марта +1 (первый весенний «плюс» в регионе).
По данным «Яндекс.Погоды», 6–7 марта новосибирцев ждёт: 0…+1 днём; умеренные снегопады, характерные для ранней весны; повышенная влажность и порывистый ветер до 7 м/с.
Рекомендации горожанам:
Водителям — сменить резину на всесезонную до 10 марта;
Пешеходам — использовать противоскользящие накладки;
Дачникам — проверить укрытия для многолетних растений.
Мартовские колебания температур в Новосибирске — норма. За последние 10 лет:
Средняя температура первой недели марта: -4,2°C;
Рекордный минимум (2018): -24°C;
Рекордный максимум (2020): +5°C.
Погодные качели продлятся до середины марта, после чего регион перейдёт к стабильному снеготаянию. Ранее стал известен прогноз погоды на май.